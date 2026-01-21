El América, otra vez en problemas fuera de las canchas y ahora por culpa de un rapero

Las Águilas del América no salen de una para meterse en otra. Resulta que su próximo partido como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes podría estar en problemas debido al rapero Kanye West y su segundo concierto en la Ciudad de México, ya que sus presentaciones están programadas en la Monumental Plaza de Toros.

El América se enfrenta al Necaxa el próximo sábado 31 de enero en el Coloso de la Colonia Noche Buena, pero para mala suerte de los azulcremas, esa misma noche también estará en el escenario de enfrente Kanye West. Lo que podría modificar en conjunto Milloneta es el cambio de horario o disputar el encuentro el domingo a mediodía.

América y la jugada que marcó su 2025. ı Foto: Mexsport

América podría buscar otro escenario para jugar

Otro de los escenarios que podría considerar la directiva del América es irse a jugar a Puebla. El cuadro de La Franja choca el viernes 30 de enero contra el Toluca, y el Cruz Azul, el otro equipo que utiliza el Cuauhtémoc como local, disputa dicha fecha oro en calidad de visitante.

Desde hace algunos años, se han tenido problemas con la gente de la delegación, los vecinos y los equipos que militan en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hay que recordar que antes también militaba el Cruz Azul en dicho inmueble. Los duelos de ambos colosos han sufrido cancelaciones de eventos, lo que ha provocado molestia entre los habitantes.

El América regresa al Estadio Azteca en abril

El América poco a poco se adueñó del estadio y cambió los colores del Cruz Azul por los suyos; también hizo que La Máquina estuviera deambulando por otras plazas y, en algunas ocasiones, ha ocasionado que se cancelen conciertos, ya que ellos tienen partidos.

Se espera que para abril el América pueda regresar al Azteca, pero solamente sería para uno o dos partidos, pues después la FIFA se haría cargo del estadio de cara al Mundial del 2026, ya que en dicho inmueble se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.