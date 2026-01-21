¡SE VA! América ya tiene al sacrificado para la llegada de Raphael Veiga y hasta se lo habrían comunicado

El Club América antes de un partido del Clausura 2026 de la Liga MX

El Club América necesita buenos resultados, pero para conseguirlos la plantilla azulcrema necesita reforzarse con buenos jugadores. Sin embargo, para que las Águilas puedan fichar, primero deben darle salida por lo menos a un extranjero y ya tendrían muy claro al futbolista que sería el sacrificado para la llegada de Raphael Veiga.

De acuerdo con información de Andrés Vaca, comentarista de TUDN, Raúl La Pantera Zúñiga saldrá del América. El delantero colombiano de 31 años, a pesar de llagar supuestamente por pedido de André Jardine, no tendría espacio en el equipo y su adiós es clave, incluso el jugador tendría conocimiento de esto.

Raúl La Pantera Zúñiga festeja el gol con el que el América eliminó al Monterrey de los cuartos de final del Apertura 2025. ı Foto: X @ClubAmerica

La Pantera Zuñiga no ha funcionado en el América. Llegó de los Xolos de Tijuana, pero no ha podido encontrar su mejor versión, lo que da pie para que el ariete colombiano sea el principal sacrificado. El futbolista ni siquiera tiene el 50% de los partidos jugados en los emplumados.

Zuñiga tiene 20 partidos disputados con la playera de las Águilas, pero lo preocupante es que solo cuenta con cuatro anotaciones y una asistencia, cifras pobres para un jugador llamado a ser el delantero estelar del equipo que más veces ha salido campeón de la Liga MX. Por ello, si la directiva azulcrema piensa en darle salida a un elemento, el elegido sería La Pantera.

América busca un nuevo refuerzo

No es ninguna sorpresa que el América busca nuevos refuerzos. Uno de los nombres más mencionados es el de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que juega en el Palmeiras de la Serie A de Brasil. Se dice que es un futbolista que sería del agrado de André Jardine.

¡Siempre junto a las Águilas del América! 💙🦅💛 pic.twitter.com/K50Bt1owUI — Club América (@ClubAmerica) January 10, 2026

Veiga no es el único que está en el radar de las Águilas, pues se reporta que Bruno Zapelli, mediocentro ofensivo del Atlético Paranaense, es otro de los elementos que sondean en Coapa. Lo curioso es que ambos futbolistas son de la liga brasileña.

Tanto Raphael Veiga como Bruno Zapelli sería el volante que tanto necesitan los de Coapa desde la salida del chileno Diego Valdés.

Zapelli es un futbolista argentino, de 23 años de edad, forma parte del Atlético Paranaense desde el 2023, cuando llegó al equipo del Brasileirao procedente del Belgrano, club con el que debutó profesionalmente en el 2019.