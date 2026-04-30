¡OFICIAL! Monterrey sufre otra baja y empieza la limpia en el equipo para el siguiente torneo de la Liga MX

Cuatro entrenadores son candidatos para asumir el timón del Monterrey en el Apertura 2026.

Rayados del Monterrey fracasó al no poder entrar en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que este jueves se tomó la decisión de cortar, por mutuo acuerdo, la relación con el entrenador Nicolás Sánchez.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro Primer Equipo varonil”, inicia el mensaje del equipo regiomontano.

El Monterrey agradeció a Nicolás Sánchez por su entrega y compromiso como entrenador del primer equipo, aunque fue por poco tiempo. El histórico jugador llegó como reemplazo de Domenec Torrent y apenas duró 49 días como DT.

“Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del Club, primero como auxiliar técnico institucional y posteriormente como director técnico, cargos que asumió con liderazgo, disposición y profundo sentido de pertenencia”, añade.

Monterrey fracasó al quedar fuera de la Liguilla del futbol mexicano. A pesar de tener una gran plantilla, que vale muchos millones de dólares, no alcanzaron a estar entre los ocho mejores equipo de la Liga MX, además que también quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup.

“Reconocemos en todo momento su identificación con los valores del Club y la responsabilidad con la que representó a nuestra Institución en cada función que desempeñó”, indica.

Uros Durdevic dejó ir el empate para el Monterrey. ı Foto: Mexsport

Monterrey no cierra la puerta al regreso de Sánchez

El comunicado de Monterrey deja abiertas las puertas de Nicolás Sánchez para un eventual regreso a la institución, pues se sabe que lo pusieron en el cargo de entrenador por la presión de la salida de Torrent, pero su salida a menos de 50 días de asumir el cargo puede ser parte de un acuerdo para un regreso como directivo.

“El Club y Nicolás mantendrán comunicación cercana con la intención de evaluar en el futuro la viabilidad de su reincorporación en otra posición, con base en las necesidades de ambas partes”, explica.

De la misma manera los Rayados señalaron que con la salida de Sánchez también concluyen su etapa en el cuerpo técnico Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas.

“Como parte de la conclusión de esta etapa, Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas también finalizan sus funciones en el cuerpo técnico. Deseamos a Nico, Severo, Esteban y Vicente éxito en sus próximos retos profesionales y personales. Reiteramos a nuestra Afición el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y exigencia”, termina.

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