Katy Perry conmueve en show de apertura en EU

Katy Perry, una de las principales estrellas musicales de Estados Unidos, fue la principal figura en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA en su país, que se llevó a cabo precisamente en California, de donde ella es originaria, pues el evento fue en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
La intérprete de 41 años, cuya presencia en el escenario era el momento más esperado, apareció en el centro de la cancha, con una gran ovación del público, para cantar el tema “Wonder”, lo cual hizo acompañada de Tius Luka, un pequeño noruego de 10 años al que posteriormente la también compositora cargó en sus brazos, dejando una imagen más que emotiva.
Dan y Shay, el famoso dueto de música country estadounidense, interpretó el Himno Nacional de su país. El dúo paraguayo llamado Purahéi Soul, conformado por Jenniffer Hicks y Miguel Narváez, le dio voz al canto patrio de la nación sudamericana.
Future y Tyla interpretaron “Game Time” en una puesta en escena que tuvo un despliegue de bailarines. Lisa, Anitta y Rema, con el tema “Goals”.
Estados Unidos mostró su multiculturalidad al celebrar la diversidad de las diásporas en su territorio, además de que reflejó su estatus de capital mundial del entretenimiento.