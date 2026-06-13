Katy Perry conmueve en show de apertura en EU

VISTA GENERAL del SoFi Stadium durante la inauguración en Los Ángeles, California, ayer

Katy Perry, una de las principales estrellas musicales de Estados Unidos, fue la principal figura en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA en su país, que se llevó a cabo precisamente en California, de donde ella es originaria, pues el evento fue en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

KATY PERRY entonó el tema “Wonder” en el estadio ı Foto: Reuters

La intérprete de 41 años, cuya presencia en el escenario era el momento más esperado, apareció en el centro de la cancha, con una gran ovación del público, para cantar el tema “Wonder”, lo cual hizo acompañada de Tius Luka, un pequeño noruego de 10 años al que posteriormente la también compositora cargó en sus brazos, dejando una imagen más que emotiva.

REMA, Lisa y Anitta, ayer ı Foto: Reuters

Dan y Shay, el famoso dueto de música country estadounidense, interpretó el Himno Nacional de su país. El dúo paraguayo llamado Purahéi Soul, conformado por Jenniffer Hicks y Miguel Narváez, le dio voz al canto patrio de la nación sudamericana.

TE RECOMENDAMOS: Es sede por primera vez Canadá inaugura la justa con la multiculturalidad como sello

TYLA ofeció un gran espectáculo. ı Foto: Reuters

Future y Tyla interpretaron “Game Time” en una puesta en escena que tuvo un despliegue de bailarines. Lisa, Anitta y Rema, con el tema “Goals”.

GIANNI INFANTINO y Marco Rubio en el recinto, ayer. ı Foto: Reuters

Estados Unidos mostró su multiculturalidad al celebrar la diversidad de las diásporas en su territorio, además de que reflejó su estatus de capital mundial del entretenimiento.