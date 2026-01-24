NFL anuncia tremenda colaboración con Bad Bunny que vuelve loca a todos sus fans antes del Super Bowl LX

Bad Bunny se une con la NFL para sacar a la venta una colección de Concho.

El Super Bowl LX se acerca y la NFL anunció hace unas semanas que el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de poner el ambiente en el Levi’s Stadium durante el show de medio tiempo de la final de la liga.

A semanas de que se lleve a cabo el tan esperado encuentro en la casa de los San Francisco 49ers, la NFL anunció la colaboración que hicieron con Bad Bunny de cara al Super Bowl LX, la cual contiene una sudadera, una playera, un llavero de ‘Concho’ y una gorra.

Todos estos artículos que están a la venta tienen la figura de ‘Concho’ vestido con la indumentaria de los 32 equipos de la NFL, así que los aficionados de cada franquicia pueden adquirir una de las prendas o el llavero con los colores de la institución que apoyan.

¿Dónde se puede comprar la colaboración entre la NFL y Bad Bunny?

La NFL quiere llegar a todos los fans de Bad Bunny que van a ver el show de medio tiempo del Super Bowl LX y sacó una colaboración con el reguetonero de Puerto Rico que tiene una sudadera, una playera, una gorra y un llavero, los cuales pueden ser personalizados de cada equipo de la liga.

En la publicación que subieron a sus redes sociales explicaron que los aficionados que gusten adquirir alguno de estos artículos pueden pre ordenarlos en la página elsupertazon.com.

Los precios van desde los 40 dólares hasta los 100 billetes verdes, es decir que el artículo más caro de esta colección tiene un precio que ronda los 1,700 pesos mexicanos, más el costo de envío.

NFL x New Era x Bad Bunny



Inspirada en Concho esta colección presenta diseños de los 32 equipos de la NFL, integrando este símbolo cultural como eje visual y creativo.



PREVENTA disponible ahora



Exclusivamente en: https://t.co/MjpfgzednL y New Era App

#NewEraMéxico @nflmx pic.twitter.com/1eaMYQiIsF — New Era Cap México (@NewEraMx) January 24, 2026

Bad Bunny, el primer latinoamericano en solitario en el Super Bowl

Bad Bunny está en su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, pero se dará un tiempo para protagonizar una fecha en Estados Unidos, la cual será en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer latinoamericano en solitario en el Half Time Show.

Fue hace algunos años, cuando el Conejo Malo apareció por primera vez en el escenario de la final de la NFL, aunque en esa ocasión fue invitado por Shakira y JLO para aparecer en el show de las dos artistas latinas.

En esta ocasión, es Bad Bunny quien tiene todos los reflectores encima y la gira Debí Tirar Más Fotos llega al Levi’s Stadium para un show más en la historia de los Súper Tazones.

DCO