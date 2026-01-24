Raúl Jiménez sorprende al bajar del autobús de una forma muy extraña para firmar un jersey del América (VIDEO)

Raúl Jiménez se robó los reflectores en la llegada del Fulham a Craven Cottage para su partido ante el Brighton, pues el delantero mexicano fue captado por el community manager del equipo al momento de bajar del camión de una forma muy extraña.

‘El Lobo de Tepeji’ se balanceó dentro del autobús al puro estilo de Spider-Man y cayó con mucho estilo mostrando una gran sonrisa. Al descender del vehículo, Raúl Jiménez se dirigió hacia atrás del mismo, pues se encontraban dos aficionados mexicanos con la playera del América.

El ariete del Fulham no dudó dos veces en acercarse con sus paisanos para saludarlos, darles una firma en el jersey de las Águilas y tomarse una foto con ellos antes de ingresar a Craven Cottage para enfrentarse ante el Brighton en la Premier League.

Raúl swinging into SW6. 😅🇲🇽 pic.twitter.com/P7wMd5l7Sg — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 24, 2026

El Fulham de Raúl Jiménez cada vez más cerca de puestos europeos

El Fulham de Raúl Jiménez está teniendo una gran temporada en la Premier League, en busca de meterse entre los primeros puestos para jugar alguna de las tres competiciones europeas el próximo año.

En sus últimos cinco partidos, Raúl Jiménez y compañía han sumado tres victorias, un empate y una derrota a manos del Leeds United, poniéndose en el séptimo puesto de la tabla general de la Premier League con 34 puntos tras 23 jornadas disputadas.

En este momento, el Fulham está a un punto de meterse entre los cinco mejores equipos de la competencia, lugar que otorga un puesto en la Europa League y, en caso de culminar del cuarto lugar para arriba, asegurarían jugar la Champions League la próxima temporada.

THREE POINTS FOR THE FULHAM. 💪🤍 pic.twitter.com/PsjxRJZ57o — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 24, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido de Raúl Jiménez con el Fulham?

Raúl Jiménez sigue preparándose de cara a la Copa del Mundo del 2026, torneo en el que participará con México en busca de su primer gol en el torneo de la FIFA, además de que será el delantero titular del equipo de Javier Aguirre.

Por el momento, el siguiente encuentro del Fulham en la Premier League será el 1 de febrero del 2026, cuando visiten Old Trafford para medirse ante el Manchester United, equipo que se encuentra en la quinta posición de la tabla general con un partido menos que el equipo de Jiménez.

Además, el Fulham aún sigue con vida en la FA Cup y el 15 de febrero se medirán ante el Stoke City en la cuarta ronda del torneo para buscar una victoria que los mantenga en pie en la competencia.

DCO