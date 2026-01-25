México vence a Bolivia gracias a un tanto de Germán Berterame y logra su segundo triunfo en el 2026; Resumen y gol

Germán Berterame festeja el gol con el que México superó a Bolivia 1-0 en Santa Cruz de la Sierra.

Germán Berterame aprovechó un error del portero Carlos Lampe para marcar el único gol con el que la Selección Mexicana derrotó 1-0 a Bolivia en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, donde no jugaba desde junio de 1997. El Tricolor ganó por el mismo marcador por el que se impuso a Panamá en estos primeros compromisos del año mundialista.

El árbitro amonestó a Jorge Sánchez apenas al segundo minuto de acción por una fuerte entrada del lateral mexicano sobre Carlos Melgar.

¡Goooool de México! Berterame se queda con el rebote y pone el gol para México

La primera ocasión de peligro la tuvo Carlos Rodríguez para México al minuto 5, cuando estrelló el esférico en la humanidad de Carlos Lampe con un disparo de de derecha en el área tras un gran pase de Armando González en un contragolpe. Fue la única aproximación del Tricolor en la primera mitad en Santa Cruz de la Sierra.

Israel Reyes abandonó la cancha al 32’ por lesión y en su lugar entró Ramón Juárez. Bruno Miranda le gano por los aires un balón a Ramón Juárez al minuto 39, pero el central del América no dejó que el boliviano tuviera un remate cómodo.

Tala Rangel sacó a mano cambada un potente disparo de derecha fuera del área de Fernando Nava al 40’ en la acción más clara de La Verde en el primer lapso.

El Tricolor cerró el primer lapso con solamente un disparo, por seis de Bolivia, tres de ellos con dirección al arco defendido por el Tala Rangel.

Tala Rangel le dio un pase comprometido a Charly Rodriguez, quien perdió el balón y la acción casi le cuesta el primer gol en contra a México, pues Carlos Melgar sacó un tiro raso de derecha fuera del área y el balón pegó en el poste al minuto 51.

Los ánimos se calentaron entre los jugadores de ambas selecciones, lo que derivó en que Marcel Ruiz fuera amonestado al 53’ por una falta sobre Ramiro Vaca, quien también recibió el cartón preventivo.

Javier Aguirre movió sus piezas al minuto 57. Germán Berterame, Alexis Gutiérrez y Denzell García ingresaron y salieron la Hormiga González, Diego Lainez y Jorge Sánchez, estos últimos dos amonestados.

México carecía de claridad, pero Germán Berterame aprovechó un error del guardameta Carlos Lampe, quien rechazó mal un tiro libre ejecutado por Kevin Castañeda, para que el delantero del Monterrey definiera con un fuerte disparo de derecha tras ser asistido por Everardo López.

Javier Aguirre hizo su último ajuste al minuto 74 al meter a la cancha a Luis Romo en sustitución de Kevin Castañeda.

El Tricolor se salvó del empate al minuto 77 luego de un remate de cabeza de Juan Godoy, a centro de Máximo Mamani, pero el balón se fue apenas a un costado del arco.

Bolivia se quedó con un elemento menos al 84’ luego de que el árbitro expulsó a Robson Matheus por una dura entrada sobre Germán Berterame, lo que encendió las alarmas en la Selección Mexicana.

¿Cuándo juega otra vez la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a las canchas justo en un mes. El siguiente partido del equipo dirigido por Javier Aguirre está programado para el próximo 25 de febrero contra Islandia.

El encuentro entre el Tricolor y los Vikingos se llevará a cabo en el Estadio Corregidora de Querétaro.

EVG