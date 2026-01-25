¡OFICIAL! Edson Álvarez podría perderse el Mundial 2026 por esta terrible tragedia

Edson Álvarez recibió la banda de capitán por parte de Rafael Márquez para portarla en el Mundial 2026; sin embargo, el mediocampista mexicano confirmó en sus redes sociales que sufre una terrible lesión que lo mantendrá lejos de las canchas a seis meses de arrancar el torneo de la FIFA.

“El día 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe fuerte en el tobillo casi al final del partido. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores. Sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa”, escribió Edson Álvarez en un comunicado.

Edson Álvarez confirma su lesión que lo mantendrá lejos de las canchas un tiempo. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuánto tiempo estará fuera de actividad Edson Álvarez?

Por lo que escribió el mediocampista mexicano en su comunicado, la lesión que sufre es en el tobillo y la “rehabilitación y el trabajo no se han detenido. Las sensaciones fueron mejorando progresivamente, al punto de poder sumar algunos minutos en Europa League frente a Aston Villa”.

Sin embargo, Edson Álvarez comentó que “la molestia regresó. Por ellos, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”.

Lamentablemente, el jugador mexicano no dejó en claro cuánto tiempo estará fuera de la actividad con el Fenerbahce, pero explicó que “mis ganas de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad”, además de revelar que su objetivo es “recuperarme bien, volver en plenitud y seguir mostrando mi mejor versión para contribuir a los objetivos que merece esta gran institución”.

¿Cuánto tiempo tiene Edson Álvarez para recuperarse de cara al Mundial 2026?

El Mundial 2026 se acerca y Javier Aguirre comentó que ya tiene definido el 80 por ciento de su lista de cara al torneo de la FIFA; sin embargo, las lesiones de algunos jugadores podrían abrirle las puertas a los futbolistas mexicanos que siguen en busca de un boleto para el barco de la Selección Mexicana.

Edson Álvarez tiene poco menos de seis meses para regresar a la actividad en el viejo continente y seguir preparándose de cara a la Copa del Mundo, pues será el 11 de junio cuando México se mida ante Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Azteca y el mediocampista mexicano es uno de los que podría estar en el 11 inicial.

Además de Edson Álvarez, otro de los futbolistas mexicanos que también se encuentra lesionado es Santiago Giménez; el delantero del AC Milan ya se sometió a una operación y está por iniciar su rehabilitación para volver a las canchas en la Serie A.

DCO