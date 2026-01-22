Edson Álvarez corre riesgo de no asistir a la Copa del Mundo 2026, pero este club aparece para salvarlo

El futuro de Edson Álvarez está en el aire. El mediocampista mexicano al parecer tiene los minutos contados en el Fenerbahce, equipo de Turquía en donde no se ha podido quedar con la titularidad en el mediocampo, lo que se traduce en falta de minutos. Este panorama le podría costar de cierta manera su lugar como titular en la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Con la llegada de nuevos centrocampistas al Fenerbahce, el Machín no tendría cabida en la plantilla, tanto que se reporta que los representantes del mexicano se encuentran en Turquía, lo mismo que gente del Ajax de Países Bajos, exequipo de Edson, que estaría buscando su regreso a la Liga Neerlandesa. Tener una nueva experiencia en Amsterdam, le daría a Álvarez los minutos necesarios para llegar a punto al Mundial.

🚨🇹🇷 BREAKING: Ajax’s sporting director has arrived in Istanbul to make contact with Edson Alvarez!



Edson’s agent is also in Istanbul right now, and ‘El Machín’ is open to returning to Ajax. 🤯🇳🇱



Via @TeleFootball pic.twitter.com/HhCbDhMBI6 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 21, 2026

A Edson Álvarez le ha costado ser regular en el Fenerbahce. De 16 juegos de la Liga de Turquía, el mexicano ha jugado 10, pero de ellos solo cuatro han sido completos y el correspondiente a la Jornada 18, ante el Alanyaspor, disputó 1 minuto. Los otros seis no los jugó por lesiones musculares.

Aunque tuvo buenos momentos en los partidos, la llegada de Mattéo Guendouzi lo ha relegado a un segundo plano, sumado a que aqueja molestias musculares. Una peor noticia para el mexicano es que se planea que el mediocampista campeón del mundo, N’Golo Kanté, se incorpore pronto a la plantilla.

Estas dos altas dejarían a Edson Álvarez completamente sin opción de jugar en el Fenerbahce. Ahí es en donde la opción del Ajax aparece en el horizonte del azteca, una buena opción para jugar en una liga de segunda o tercera línea en Europa. Pero si no le convence la idea, ya tendría más opciones.

Se dice que los Tigres de la UNAL están interesados en traer a Álvarez a la Liga MX. Por el momento no se indica que existan acercamientos serios por parte del cuadro regiomontano. El interés más real es el del Ajax, que podría necesitar un jugador del perfil del Machín.

