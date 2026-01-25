“No ma...” Chicharito Hernández se burla del penalti que falló en su último juego con Chivas en otro VIDEO polémico

Javier 'Chicharito' Hernández recordó con ironía el penalti que falló en su último partido con Chivas.

Javier ‘Chicharito’ Hernández reapareció en redes sociales, donde se burló del penalti que falló con Chivas en los cuartos de final contra Cruz Azul, yerro que al Rebaño le costó su eliminación en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

En un video que compartió desde una playa, el exdelantero del Guadalajara ironizó al final del mismo con su error desde los 11 pasos en aquel duelo celebrado en Ciudad Universitaria. “No mames, ahí va el penal que volé”, dijo el futbolista mientras señalaba el horizonte.

Todavía no cae el balón… 🤦🏻‍♂️



La risa aparece cuando el dolor se convirtió en fuerza.



La vida es un juego, disfrútala no te quedes en el que dirán.

Mereces una vida maravillosa, constrúyela! pic.twitter.com/WPolgub93b — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) January 25, 2026

“No todas las mujeres son iguales y no todos los hombres somos iguales, si todos o todas te tocan igual, el patrón es tuyo, el problema no es la humanidad, hay hombres impecables y hay mujeres maravillosas”, dijo el ‘Chicharito’ Hernández antes de burlarse de su penalti fallado en su último juego con Chivas.

Aficionados de Chivas se lanzan contra el Chicharito Hernández tras su publicación

El video publicado por el ‘Chicharito’ Hernández generó molestia entre varios aficionados de Chivas, los cuales expresaron su molestia contra el goleador histórico de la Selección Mexicana.

“De leyenda a un pobre pendejo diciendo estupideces” y “No digas mamadas y mira que fui al AKRON a tu presentación y por este tipo de cosas nos desilusionaste” fueron algunos de los comentarios en contra de Hernández Balcázar.

Sin embargo, hubo también algunos usuarios que salieron en defensa del ‘Chicharito’ Hernández, aunque fueron minoría. “No se enojen cabrones, se toman la vida muy en serio, la vida es perfecta incluso con sus imperfecciones”, escribió uno de ellos.

¿En dónde jugará Chicharito Hernández tras irse de Chivas?

Javier ‘Chicharito’ Hernández se encuentra sin equipo desde que se anunció su salida de Chivas al culminar la participación del equipo en el Apertura 2025.

El delantero de 37 años de edad tampoco ha revelado dónde continuará su carrera tras los dos años que duró su segunda y desafortunada etapa con el Guadalajara.

Reportes indican que el ‘Chicharito’ Hernández continuará su carrera en algún club de la Championship (Segunda División de Inglaterra) o en alguno de la USL (Segunda División de Estados Unidos), pero hasta el momento no hay algo concreto.

EVG