Chicharito Hernández reaparece en redes con un mensaje importante para los fans (Video)

Chicharito Hernández después de fallar el penalti con Chivas ante Cruz Azul en la Liguilla de la Liga MX

El Chicharito Hernández salió del futbol mexicano luego de tener una humillante actuación con las Chivas Rayadas del Guadalajara en la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Pese a ya no formar parte de la Liga MX, el delantero sigue mostrándose en redes sociales y ahora subió un video con un importante mensaje para sus fans.

“Tu vida no mojara con buena suerte, mejora con buenas decisiones”, dice Javier Hernández en el video que dura apenas unos segundos. En el metraje el Chicharito sale dominando un balón mientras habla a sus aficionados.

Javier Hernández no tiene equipo desde que dejó Chivas. El último recuerdo del Chicharito en el futbol mexicano será el penalti fallado ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025.

El Chicharito erró el penalti que pudo mandar al Rebaño Sagrado a las semifinales de la Liga MX, pero en cambio dejó realizó uno de los peores cobros que se ha visto de un penalti en una Liguilla y se volvió tendencia por su grave falla.

Por el momento no hay nada serio en torno al futuro de Javier Hernández. Se dice que el ariete azteca tendría las ofertas más fuertes del futbol de la MLS, de Estados Unidos, aunque no se descarta que lo busquen por Europa.

Chicharito Hernández emociona con adelanto de su futuro tras su salida de Chivas

Javier Chicharito Hernández adelantó en un vidque le espera un nuevo reto en el mundo del futbol, aunque no dio detalles acerca de si lo espera un nuevo club de la Liga MX o de otra liga, o si seguirá ligado al balompié desde otra faceta.

“Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol”, dijo el experimentado futbolista de 37 años.

El Chicharito Hernández se va de las Chivas después de cuatro torneos en su segunda etapa con el Rebaño, la cual no salió como él, la directiva y la afición esperaban, pues las lesiones le impidieron tener continuidad y cuando tuvo actividad no estuvo a la altura de las expectativas.

aar