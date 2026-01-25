¡OFICIAL! América anuncia el inesperado horario del partido ante Necaxa y la afición explota contra el club

El América jugará ante el Necaxa en un horario poco habitual.

El América inició con el pie izquierdo el Clausura 2026 con una derrota y dos empates, pero el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros generó que las Águilas tuvieran que mover el horario de su partido ante Necaxa, algo que le molestó muchísimo a la afición azulcrema.

A través de sus redes sociales, el equipo de Coapa dio a conocer que el cotejo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 se llevará a cabo el sábado 31 de enero en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, un horario extraño para un partido de la Liga MX.

Este movimiento generó enojo entre los fanáticos del América, que dejaron ver su enojo con el equipo en la misma publicación, dejando comentarios como “Creo que hablo por toda la afición cuando digo que no queremos verlos jugar”, “Esa directiva del América siempre logra decepcionar más y más cada torneo que pasa”, “Corrección: en 6 días volverán a empatar a 0 goles”.

¡En 6 días nos volvemos a ver! 🦅🫶



Atentos, mañana comienza la preventa para nuestra Jornada 4. pic.twitter.com/ygrzv4RrIP — Club América (@ClubAmerica) January 25, 2026

América tiene su último partido en Liga MX antes de arrancar la Concachampions

El América necesita ganar su próximo partido si no quiere seguir sufriendo en lo que va del Clausura 2026, pues llevan dos empates y dos derrotas en tres jornadas y no han podido anotar un gol en 270 minutos disputados en el torneo local.

El encuentro ante el Necaxa será el último para los pupilos de André Jardine antes de iniciar su participación en la Concacaf Champions Cup, torneo que se le ha negado a las Águilas en los últimos años, y en febrero arrancan su búsqueda por el título del certamen internacional.

La primera serie que tendrá el conjunto de Coapa será ante el Olimpia de Honduras; el compromiso de ida será el 3 de febrero del 2026, mientras que el cotejo de vuelta se llevará a cabo el miércoles 11 del mismo mes.

Partido amistoso y de práctica contra Morelia, preparándonos para retomar el CL26. 🦅🔝 pic.twitter.com/YG8eZnqa8J — Club América (@ClubAmerica) January 24, 2026

América vence al Morelia antes de su regreso a la Liga MX

El Clausura 2026 se detuvo una semana por la actividad de la Selección Mexicana con sus dos partidos amistosos contra Panamá y Bolivia, por lo que varios equipos tuvieron encuentros amistosos para no perder el ritmo de la competencia.

El América invitó al Atlético Morelia, conjunto de la Liga de Expansión, al Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentarse a ellos, compromiso que terminó 2-1 a favor de los azulcremas gracias a los goles de Víctor Dávila y Pato Salas.

Además, el delantero mexicano Henry Martín volvió a la actividad con el América, pues el ariete yucateco no disputaba un encuentro con las Águilas desde noviembre del año pasado, cuando entró de cambio al compromiso de vuelta de los cuartos de final ante el Monterrey.

DCO