“Retroceso”, así es como Chicharito Hernández recuerda su vida en 2025 (VIDEO)

Javier ‘Chicharito’ Hernández subió un video a sus redes sociales donde habla sobre todo lo que ocurrió en su 2025 y los momentos que marcaron su vida en este camino, como su regreso a las Chivas después de 14 años jugando en el extranjero, una decisión a la que llamó “retroceso”.

“De la nada, si alguien bajara y me dijera Javier, te voy a recapitular tu 2025. Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar, la calvicie llegará, te injertarás pelo, tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera, regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar”, comentó el Chicharito Hernández en su video.

Cabe recalcar que el delantero mexicano califica al 2025 como uno de los más complicados en toda su carrera, pues antes de anunciar su salida de Chivas después de poco más de un año en el club, Javier Hernández erró el penal que pudo darle la victoria al Guadalajara ante el Cruz Azul.

Chicharito Hernández encontró el amor y volvería a vivir el 2025

A pesar de que aceptó que el 2025 ha sido el año más difícil en su carrera, Javier Hernández concluyó su mensaje en redes sociales asegurando que también este año encontró a la mujer de su vida y que volvería a vivir estos 365 días.

“Encontrarás al amor y a la mujer de tu vida, sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos, te darás cuenta de que tus hijos te van a amar toda la vida. Sí lo volvería a vivir absolutamente todo”, expresó el delantero mexicano.

El ‘Chicharito’ Hernández está viviendo sus últimos momentos en su carrera como futbolista profesional y aún no tiene equipo para iniciar el 2026, pero el oriundo de Guadalajara, Jalisco, se ha mostrado optimista en sus redes sociales sobre este tema y disfrutando de su tiempo libre con su familia.

Chivas arranca una nueva temporada con la ausencia del Chicharito Hernández

Después de su paso por varios equipos de Europa, en especial el Real Madrid, y su aventura por la MLS con el LA Galaxy, Javier Hernández decidió regresar a las Chivas en enero del 2024, aunque no con un gran paso por el Rebaño Sagrado.

Después de casi dos años con el club que lo vio debutar en Primera División, el ‘Chicharito’ Hernández le dice adiós al equipo de sus amores y su futuro es incierto, pero el equipo de Gabriel Milito ya prepara el siguiente torneo.

El conjunto rojiblanco arrancará la nueva campaña recibiendo al Pachuca en la cancha del Estadio AKRON el próximo sábado 10 de enero del 2026, en busca de los primeros tres puntos de la campaña.

DCO