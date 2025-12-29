Se filtra VIDEO del Chicharito Hernández e Iker Casillas dándose un apasionado beso

El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández y la leyenda española Iker Casillas fueron captados dándose un apasionado beso. El video en donde se filtra esta muestra de afecto salió de la cantante y compositora australiana Sia.

Sia, de acuerdo con diversos medios, ofreció una interpretación acústica de “Candy Cane Lane” desde su casa y en el fondo se ve un mural del Chicharito y de Casillas, cada uno con la playera de su selección nacional, mientras se dan un beso.

Muy buena Sia pero qué es lo de detrás JAJAJAJA pic.twitter.com/TsRLrk4S2h — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) December 28, 2025

El video, y en especial la imagen del beso, está generando muchos comentarios en redes sociales, pues es bastante raro que la cantante tenga un mural con los cuerpos de los futbolistas.

Usuarios de redes sociales quedaron especialmente sorprendidos, por lo que se dieron a la tarea de buscar el origen de la pintura y encontraron que se trata de una obra del artista visual estadounidense Alex Donis.

Alex Donis es conocido por hacer obras provocadoras, que a menudo exploran y retratan temas con identidad, historia y relaciones a través de una perspectiva queer.

van los errores de este dibujo:

-@CH14_ usaba tachones nike en el 2010 no adidas

-el jersey de @IkerCasillas tendría que ser el verde o azul de portero no el rojo de jugador de campo

-las medias de España deben ser adidas no nike

-los tachones de Iker eran adidas no nike

🫡 pic.twitter.com/O4aITMqZgD — unomas (@73nuvww3o6nH) December 29, 2025

Chicharito Hernández busca nuevo equipo

El Chicharito Hernández salió del futbol mexicano luego de tener una humillante actuación con las Chivas Rayadas del Guadalajara en la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Pese a ya no formar parte de la Liga MX, el delantero sigue mostrándose en redes sociales y ahora subió un video con un importante mensaje para sus fans.

“Tu vida no mojara con buena suerte, mejora con buenas decisiones”, dice Javier Hernández en el video que dura apenas unos segundos. En el metraje el Chicharito sale dominando un balón mientras habla a sus aficionados.

Javier Hernández no tiene equipo desde que dejó Chivas. El último recuerdo del Chicharito en el futbol mexicano será el penalti fallado ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025.

