El nuevo equipo del Chicharito Hernández sería una locura que ni él se lo hubiera imaginado

Javier Chicharito Hernández dejó a las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo que está buscando nuevo equipo para seguir su carrera profesional. El nuevo lugar de trabajo del goleador sería un destino impensado.

De acuerdo con información de medios nacionales, Chicharito Hernández podría integrarse al equipo de ESPN, siempre y cuando no sea contratado por ninguna escuadra de futbol de cara al inicio del próximo semestre del balompié internacional.

Por el momento no hay nada serio en torno al futuro de Hernández. Se dice que el ariete azteca tendría las ofertas más fuertes del futbol de la MLS, de Estados Unidos, aunque no se descarta que lo busquen por Europa.

Javier Hernández actualmente se encuentra sin equipo luego de salir de las Chivas, en donde su último recuerdo será la falla del penalti ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025.

El Chicharito falló el penalti que pudo mandar al Club Deportivo Guadalajara a las semifinales de la Liga MX, pero en cambio dejó realizó uno de los peores cobros que se ha visto de un penalti en una Liguilla.

El mensaje de despedida de Chicharito

Javier Chicharito Hernández dijo adiós a las Chivas con un video que publicó en sus redes sociales, en un conmovedor y emotivo mensaje en el que aseguró que las personas exitosas no son las que tienen menos problemas, sino las que tienen el coraje y la fuerza necesaria para superarlos y seguir adelante.

“Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no es que el exitoso ha cometido más errores. El exitoso no tiene menos caídas, el exitoso tiene más valentía para levantarse, porque todos estamos aprendiendo a ser humanos”, dijo el veterano goleador tapatío en una parte de su video.

El Chicharito Hernández se va de las Chivas después de cuatro torneos en su segunda etapa con el Rebaño, la cual no salió como él, la directiva y la afición esperaban, pues las lesiones le impidieron tener continuidad y cuando tuvo actividad no estuvo a la altura de las expectativas.

“Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar. A ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros”, indicó al respecto el exatacante de Chivas.

“Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol”, dijo el experimentado futbolista de 37 años.

