No soy perfecto: Chicharito Hernández

Javier Chicharito Hernández dijo adiós a las Chivas con un video que publicó en sus redes sociales, en un conmovedor y emotivo mensaje en el que aseguró que las personas exitosas no son las que tienen menos problemas, sino las que tienen el coraje y la fuerza necesaria para superarlos y seguir adelante.

“Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no es que el exitoso ha cometido más errores. El exitoso no tiene menos caídas, el exitoso tiene más valentía para levantarse, porque todos estamos aprendiendo a ser humanos. No soy perfecto, tengo una carrera bendecida llena de errores… pero ese soy yo”, dijo el veterano goleador tapatío en una parte de su video.

En el inicio de su clip, el Chicharito Hernández afirmó que cuando una persona llega muy lejos es idealizada por el público, que en algunos casos pone en un pedestal a figuras como él, pero hizo énfasis en la importancia de ver más allá de eso y no depositar falsas expectativas en otros.

“Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar. A ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros”, indicó al respecto el exatacante de las Chivas del Guadalajara.

El mensaje con el que el Chicharito Hernández se pronunció después de darse a conocer su salida de Chivas generó infinidad de reacciones entre sus seguidores.

Al final de su clip, Javier Chicharito Hernández adelantó que le espera un nuevo reto en el mundo del futbol, aunque no dio detalles acerca de si lo espera un nuevo club de la Liga MX o de otro campeonato o si seguirá cercano al balompié desde otra faceta.

“Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol”, dijo el experimentado futbolista de 37 años.

Chicharito se va de las Chivas después de cuatro torneos en su segunda etapa con el Rebaño, la cual no salió como él, la directiva y la afición esperaban, pues las lesiones le impidieron tener continuidad y cuando tuvo actividad no estuvo a la altura.

Después de una etapa de cuatro torneos en los que hizo poco ruido con sus goles y más por declaraciones machistas en sus redes sociales, el delantero Javier Chicharito Hernández quedó desvinculado de Chivas, anunció el popular club mexicano el jueves.

Chicharito Hernández, de 37 años, apenas facturó tres tantos 28 encuentros de la liga de México en su regreso al equipo donde debutó en 2008.

Su contrato expiró al finalizar el torneo Apertura y la dirigencia no entabló negociaciones con el goleador histórico de la selección mexicana para buscar una renovación.

“El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores”, dijo el equipo en un comunicado.

Chicharito Hernández arribó al Guadalajara en la etapa final de una rehabilitación por rotura de ligamentos en una rodilla que sufrió jugando para el LA Galaxy de la MLS y tardó varias semanas en debutar en el Clausura 2024 en el que logró uno de sus tantos.

En el siguiente torneo sólo apareció en seis encuentros y se fue en blanco y marcó su siguiente anotación en el Clausura pasado. Además, anotó otro gol en el Apertura actual, donde erró un penal que pudo darle a su equipo el pase a las semifinales.

Con el entrenador argentino Gabriel Milito, Hernández pasó a ser el suplente Armando González.

Hernández generó una polémica que alcanzó a la Presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por sus comentarios en redes sociales en los que habló de las mujeres como personas que deberían “honrar” a los hombres.

Eventualmente, el delantero se disculpó y no ha vuelto a realizar videos con esas connotaciones.

Javier Hernández Balcázar dejó Chivas en 2010 para iniciar un periplo internacional con el Manchester United. Fue cedido al Real Madrid en 2014. También jugó con Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla hasta fichar con el Galaxy en enero de 2020.

Con la selección mexicana, Hernández es el único jugador en anotar goles en tres Copas del Mundo distintas (2010, 2014 y 2018), además de ser el goleador histórico con 52 anotaciones en 109 encuentros.

