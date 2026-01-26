¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primer test de F1 con Cadillac en Barcelona el día de su cumpleaños?

Checo Pérez tuvo su primer test con Cadillac justo el día de su cumpleaños 36.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo su primer test con Cadillac este lunes en Barcelona de cara a la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), hecho que tuvo lugar justo el día de su cumpleaños 36, y aunque tuvo algunos problemas con su monoplaza el tapatío tomó la situación de buena manera.

El exvolante de Red Bull salió a la pista del Circuito Barcelona-Catalunya en la sesión vespertina, en la que logró un tiempo de 1:25.974, con el cual se ubicó en el noveno lugar del día entre todos los pilotos que realizaron el test, en el que el jalisciense completó 11 vueltas.

Checo Perez 🇲🇽trabajando a full el dia de su cumpleaños👏🏼



(Cadillac le va a pagar triple el dia laborado) pic.twitter.com/qf3kllzUoK — 🏁F1 News Latam🇲🇽 x (@F1NewsLatam1) January 26, 2026

“Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros”, comentó Checo Pérez a la prensa después de su primer test con Cadillac.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de pistas La salud de Michael Schumacher da un giro inesperado 12 años después de su accidente en la nieve

¿Cómo le fue a Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez en Cadillac?

El finlandés Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez en Cadillac, rodó durante la sesión matutina y tuvo un programa de trabajo ligeramente más extenso que el tapatío.

El dos veces subcampeón de la F1 se colocó en la séptima posición con tiempo de 1:24.651. Estas diferencias reflejan enfoques diferentes en el mismo plan técnico, lo cual no implica conclusiones definitivas respecto al ritmo o preferencias al interior de la escudería estadounidense entre el mexicano y el finlandés.

“Creo que se trata simplemente de intentar maximizar todo. Por el momento todo ha ido un poco demasiado suave. Lo principal es tratar de sumar vueltas, y creo que esa va a ser la prioridad de cara a los próximos días”, agregó Checo Pérez respecto a su primer test con Cadillac.

Precision in every line. Our milestone livery has arrived for the week 🖤 pic.twitter.com/KtuAOZ3rUR — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 26, 2026

¿Cuándo presenta Cadillac su monoplaza para la F1 2026?

La escudería Cadillac escogió el 8 de febrero como el día en el que presentará el monoplaza que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la primera temporada del equipo estadounidense en la Fórmula 1.

El acontecimiento se llevará a cabo durante la celebración del Super Bowl LX de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots definirán al campeón de la liga de futbol americano más importante del mundo.

EVG