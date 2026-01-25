El histórico récord que busca romper Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

Sergio Pérez se tomó un año sabático de la Fórmula 1, pero este 2026 será el regreso del piloto mexicano a la máxima categoría del automovilismo, pero con la misión de romper un récord histórico dentro del Gran Circo que actualmente le pertenece a Rubens Barrichello.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, está en el segundo peldaño de los pilotos latinoamericanos con más vueltas dentro de la Fórmula 1; el primer puesto le pertenece a Barrichello, quien acumuló 16 mil 631 recorridos en las diferentes pistas de la categoría reina del automovilismo.

Antes de arrancar la campaña, Checo Pérez cuenta con 15 mil 489 vueltas en toda su carrera dentro de la Fórmula 1 y este 2026 podría superar lo conseguido por el volante brasileño hace ya algunos años, pues el jalisciense está a mil 143 de conseguir este récord histórico.

All eyes on the road ahead ⏩ pic.twitter.com/6Vwl0Cr5rU — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

¿Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

Checo Pérez ya fue visto en Silverstone junto con el equipo de Cadillac y Valtteri Bottas probando el monoplaza de la escudería estadounidense para la próxima campaña, pues el mexicano se pasó un año sin subirse a un monoplaza y necesita volver a retomar el ritmo.

El ‘Ministro de Defensa’ comenzará la pretemporada de la F1 este lunes 26 de enero en Barcelona y en febrero viajará a Baréin para las últimas prácticas de cara a la primera carrera del año.

El arranque de una nueva campaña de la máxima categoría del automovilismo será en Melbourne, la ciudad que acogerá el Gran Premio de Australia, el cual se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de marzo del 2026 y marcará el regreso de Checo Pérez a las pistas.

Ready for more 😤 pic.twitter.com/spbZprvGVU — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 17, 2026

La afición mexicana ya espera a Checo Pérez en la capital de México

El año pasado, la afición mexicana que asistió al Gran Premio de México disfrutó de la carrera, pero sin la presencia de Checo Pérez en la pista, pues el jalisciense tampoco se hizo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, este año la fanaticada de todo el país, y que ya tiene su boleto para el evento, ya espera que sea la fecha marcada en el calendario para ver el regreso de Checo Pérez en el GP de México, el cual se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Además, la carrera en México cayó en una fecha muy especial para los mexicanos, pues se celebrará en Día de Muertos, así que veremos todo el Autódromo Hermanos Rodríguez adornado para la ocasión.

