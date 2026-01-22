Checo Pérez celebrará su cumpleaños número 36 con el mejor regalo que pueda recibir en su vida

Sergio ‘Checo’ Pérez celebra su cumpleaños número 36 con el gran regalo de regresar al Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1. Justo el día que celebra un año más de vida, lo realizará tomando parte de las pruebas oficiales de pretemporada en Barcelona, en lo que también representa el inicio de su nueva etapa como piloto del Cadillac F1 Team.

Durante este 2026, Checo Pérez tendrá diferentes fechas clave dentro del campeonato de la Fórmula 1; aquí te contaremos cuáles son esos días que tienes que marcar en el calendario para no perderte nada de la actividad del volante mexicano en la máxima categoría del automovilismo.

Una de esas fechas es el regreso de Checo Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde buscará una vez más llevarse la victoria del Gran Premio de México, pues su mejor resultado en la carrera de nuestro país ha sido un tercer lugar en 2021 y 2022.

Checo said it best.



Making history together 👏 pic.twitter.com/oOUJj8LdUp — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 20, 2026

Fechas importantes de Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1

A diferencia de las pruebas realizadas en noviembre, cuando se utilizó el Ferrari SF-23 —monoplaza de la temporada 2023—, Sergio Pérez y el equipo Cadillac comenzarán a recoger las primeras sensaciones del auto con el que competirán en la temporada 2026. Este test se llevará a cabo en el Circuit de Catalunya, en Barcelona, del 26 al 30 de enero, junto al resto de los 10 equipos participantes de este año.

Otra fecha importante será cuando el Cadillac F1 Team dé a conocer la imagen de su monoplaza 2026 el próximo 8 de febrero, eligiendo un momento de alto impacto mediático para hacerlo. La presentación del diseño de pintura se realizará a través de un comercial transmitido durante el Super Bowl de la NFL, una vitrina global que permitirá revelar por primera vez los colores y la identidad visual del auto que conducirán el mexicano y Valtteri Bottas.

La segunda tanda de pruebas oficiales será del 11 al 13 de febrero en el Circuito de Sakhir, en Bahréin, donde Checo Pérez comenzará con el desarrollo del monoplaza, después de trabajar en la fiabilidad del motor. Para esta sesión, está programado que comparta volante con Valtteri Bottas.

The duo you didn’t know you needed 🤭 pic.twitter.com/Co5MJ4RVoX — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 17, 2026

La tercera y última tanda de tests de pretemporada se dará de nueva cuenta en Sakhir, del 18 al 20 de febrero. En estas pruebas tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas buscarán la mayor cantidad de elementos de desarrollo previo al arranque de la campaña debut de su equipo.

Por otro parte, la primera carrera del año será el Gran Premio de Australia, en Melbourne, a disputarse el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Circuito semipermanente del Albert Park. Estas fechas marcarán el regreso oficial del piloto mexicano a la Fórmula 1. Mientras que, el Gran Premio de México se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre, celebrando el Día de Muertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Estas son algunas de las fechas y sucesos más importantes en torno al cumpleaños 36 de Sergio Pérez, el mexicano con más logros en la historia de Fórmula 1.

DCO