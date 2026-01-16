Así corre el monoplaza que Checo Pérez utilizará en la F1 con Cadillac y enloquece a la afición (VIDEO)

Cadillac alista los últimos detalles en su equipo y sus monoplazas para realizar su debut en la Fórmula 1. A poco menos de dos meses de arrancar la temporada del Gran Circo, la escudería estadounidense presumió en sus redes sociales el vehículo que ocupará Checo Pérez en su regreso a la categoría.

En el video que subió el equipo debutante en la F1, se puede ver el circuito de Silverstone la F1, se puede ver el circuito de Silverstone y el monoplaza totalmente negro pasando a toda velocidad para mostrar su potencia y el sonido que genera, algo que les gusta a los aficionados del automovilismo.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

Cadillac aparecerá en el Super Bowl LX para presentar su monoplaza

Después de dar a conocer el livery que utilizarán Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada de la Fórmula 1, la cual se llevará a cabo en Barcelona y Baréin, Cadillac todavía no presenta el diseño oficial para su primera temporada.

Sin embargo, la escudería estadounidense decidió comprar un espacio comercial durante el Super Bowl LX para presentar el monoplaza que ocuparán en toda la temporada los dos pilotos debutantes, así que habrá que esperar poco menos de un mes para conocer el diseño final.

Esta temporada es especial para Cadillac, pues es la primera en la historia de la escudería y se espera mucho de ellos, pues tienen a dos volantes experimentados y que conocen de pies a cabeza la Fórmula 1, pero no será una tarea fácil para Checo Pérez y Valtteri Bottas al tener que pelear con pilotos como Verstappen, Norris y Piastri.

🚨 Más imágenes en alta calidad del debut de Cadillac en Silverstone



📹 @WorldofPhotog#F1 pic.twitter.com/uOR6udVIpT — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 16, 2026

¿Cuándo es el debut de Cadillac y Checo Pérez en la Fórmula 1?

Todo está listo para la pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y Baréin, donde todos los pilotos podrán conducir el nuevo monoplaza y conocer los cambios que tendrá la máxima categoría del automovilismo para este año.

Después de las prácticas, Cadillac y Checo Pérez se seguirán preparando para la primera carrera del año, la cual se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo en Melbourne, donde se correrá el Gran Premio de Australia, el banderazo inicial de una nueva campaña en el Gran Circo.

Mientras que el Gran Premio de México se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre, así que la afición mexicana celebrará el Día de Muertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el regreso de Checo Pérez en México.

