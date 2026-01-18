¡No lo suelta! Helmut Marko vuelve a atacar a Checo Pérez y revela que fue una equivocación llevarlo a Red Bull

Helmut Marko, exasesor de la escudería Red Bull, no tenía la mejor relación con Checo Pérez cuando ambos coincidieron en el equipo austriaco y el expiloto de 82 años confirmó que el volante mexicano no estaba en planes para ser compañero de Max Verstappen en su momento.

“Estábamos en conversaciones con (Nico) Hulkenberg, entonces (Sergio) Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos al fichar a Checo Pérez en Red Bull”, comentó Helmut Marko en entrevista con el medio oe24.

A pesar de que ya pasó una temporada sin Checo Pérez en la Fórmula 1 y que Helmut Marko y el piloto mexicano ya no pertenecen a Red Bull, el oriundo de Graz, Austria, no deja de atacar al atleta jalisciense cada que puede en entrevistas.

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y Helmut Marko se queda fuera

Parece que solo el tiempo podía poner las cosas en su lugar, pues después de deshacerse de Checo Pérez de Red Bull, la escudería austriaca no tuvo los resultados esperados y Helmut Marko y Christian Horner se quedaron fuera de la escudería.

Del otro lado, Checo Pérez estuvo un año fuera de las pistas tras quedarse sin asiento para el 2025, pero con el anuncio de Cadillac, el equipo estadounidense buscó al piloto mexicano para la campaña 2026 y de esta forma el oriundo de Guadalajara, Jalisco, realizará su regreso a la máxima categoría del automovilismo.

A pesar de las críticas y los cuestionamientos por parte de Helmut Marko hacia Checo Pérez, el mexicano volverá a competir en la Fórmula 1, mientras que el exasesor de Red Bull seguirá fuera del Gran Circo hasta que alguna escudería busque sus servicios.

Cadillac está listo para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

La Fórmula 1 y la afición mexicana vivirán el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo este 2026 con una nueva escudería en su carrera, Cadillac, la cual puso toda su confianza en el jalisciense para su debut en el Gran Circo.

Hace unos días, Checo Pérez publicó unas imágenes en sus redes sociales donde presumió que estuvo arriba del monoplaza de su nuevo equipo en el trazado de Silverstone, probando los últimos detalles de cara a la pretemporada de la Fórmula 1.

Las prácticas previas al inicio de la temporada serán en Barcelona y Baréin, mientras que el arranque de la campaña está programado para que sea en Melbourne con el Gran Premio de Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo.

DCO