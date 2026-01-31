¿La salida de Álvaro Fidalgo del América lo aleja de la Selección Mexicana?

Los aficionados se preguntan si Álvaro Fidalgo será elegible para la Selección Mexicana con su salida del América.

La inminente salida de Álvaro Fidalgo del América no sería impedimento para que juegue con la Selección Mexicana, a pesar de que es el 2 de febrero cuando cumple cinco años exactos de residencia en suelo mexicano.

El mediocampista de 28 años de edad quedará habilitado para representar al Tricolor en la Fecha FIFA de marzo, la única que se jugará antes del Mundial 2026, y en la que los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a Portugal y Bélgica.

Hasta 2 de febrero tiene Álvaro Fidalgo para ser registrado con su nuevo club en España, mismo día en el cual cumpliría los 5 años en México para ser convocado con la Selección Mexicana.



La salida es inminente, pero los tiempos son importantísimos. @furiatudn… pic.twitter.com/gdlik3BLGz — Luis Diego Rodríguez ⚽️🦶 (@soydiegordzz) January 31, 2026

Álvaro Fidalgo cumple este fin de semana cinco años de residencia ininterrumpida en México, requisito que pide la FIFA para que un futbolista representa a una selección distinta al país de origen del jugador en cuestión.

