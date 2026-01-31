Quiero que me conozcan y vean mi potencial: Diego “Azabache” Torres

Este fin de semana Diego “Azabache” Torres enfrenta su pelea más peligrosa hasta el momento, cuando comparta el ring con el ya conocido José “Rayo” Valenzuela. Los peleadores mexicanos son el pleito estelar de la segunda función de Zuffa Boxing, la nueva liga de boxeo impulsada por Dana White, presidente de UFC.

De Zapopan, Jalisco, el “Azabache” Torres se planta en su primera pelea en Las Vegas, buscando que la afición pueda enamorarse de su estilo. “Yo quiero que me conozcan como soy, que conozcan mi boxeo. Yo sé de mi potencial, mi familia sabe mi potencial y se lo he demostrado a toda la gente”, dijo el boxeador mexicano en charla exclusiva con La Razón de México.

La pelea entre el “Azabache” y el “Rayo” se realiza este domingo 1 de febrero. El evento tiene programado arrancar a las 17:00 horas. La señal de la pelea es a través de Paramount Plus, servicio de streaming que transmite Zuffa Boxing 2. La arena es el Meta APEX, Las Vegas.

“Me siento muy motivado, me siento feliz de estar aquí. Es algo por lo que he trabajado siempre. Sabemos que tenemos un gran rival que tiene menos peleas, pero más experiencia. Sus rivales han sigo de mejor nivel que los que he tenido. Pero listo para la pelea. Sabemos del potencial del rival y sabemos que va a ser una gran pelea”, dijo para este periódico.

Diego Torres tiene un récord de 22-1. Una buena marca para el nacido en Jalisco, quien cuenta con muchas más peleas que José Valenzuela, quien nació en Los Mochis, Sinaloa, y cuenta con foja de 14-3, pero que ha enfrentado a rivales de mejor calidad que el “Azabache”.

“Sabemos que es un boxeador incómodo, un boxeador que utiliza su distancia, para eso trabajamos. Sabemos que si entramos en su juego vamos a perder, tenemos que meterlo a nuestro juego. Esa es la tirada, no enfocarnos en un solo golpe. Hay que tirar combinaciones y ganar asalto tras asalto”, apuntó.

