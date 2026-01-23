¡Terror absoluto! Peleador de la UFC sufre un fuerte accidente en el pesaje y se teme lo peor (VIDEO)

Este sábado se vivirá la primera velada de la UFC en 2026 y este viernes se realizaron los pesajes oficiales de cada uno de los combates. Durante la ceremonia, el peleador Cameron Smotherman se desmayó segundos después de haber cumplido en la báscula.

En redes sociales no tardó en volverse viral el momento en el que Cameron Smotherman se derrumba y cae en el piso. Las imágenes son dramáticas, porque el peleador estaba muy deshidratado a causa del corte de peso. Desde que estaba arroba de la romana se le veía desorientado, con los brazos en jarra tratando de mantenerse de pie.

Oh my goodness...



Cameron Smotherman just passed out on stage after making weight pic.twitter.com/fw881V1JuO — Championship Rounds (@ChampRDS) January 23, 2026

Una vez que la persona indicada de controlar la báscula terminó de anotar su peso, Smotherman bajó del aparato, dio cinco pasos y cayó brutalmente en el suelo. Mientras caminaba casa paso se volvía más alarmante, porque se veía como poco a poco estaba perdiendo fuerza en el cuerpo.

Finalmente Cameron Smotherman cayó, su cuerpo puso las manos por reflejo para tratar de amortiguar el golpe. En el piso no puso ponerse de pie, sus cuerpo no respondía, pero afortunadamente había gente de la empresa que reaccionó rápido y lo ayudaron.

La transmisión cortó de golpe las imágenes y cambiaron la toma al panel de expertos, que estaban conmocionados por lo que acababan de ver.

Cameron Smotherman estaba contemplado para pelear ante Ricky Turcios en UFC 324, pero la pelea fue cancelada por el evidente mal estado de salud en el que se encontraba Smotherman.

