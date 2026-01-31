¡Última hora! Álvaro Fidalgo no es convocado al juego del América; esto se sabe de su posible salida

El mediocampista español Álvaro Fidalgo no fue llamado ni a la banca en el partido del América ante Necaxa, esto se debe porque, de acuerdo con información de medios nacionales, el Maguito tendría ofertas fuera de la Liga MX y la directiva de las Águilas analiza su salida.

De acuerdo con reportes de TUDN, el nacido en España se va de las filas de las Águilas para cumplir su sueño de jugar en Europa, concretamente en España, donde lo quieren la Real Sociedad y el Real Betis.

Por este motivo es que el director técnico del América, André Jardine, no convocó a Álvaro Fidalgo para el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 contra el Necaxa, duelo con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuánto tiempo y partidos jugó Álvaro Fidalgo con el América?

Álvaro Fidalgo llegó al América el 1 de febrero del 2021 a solicitud del argentino Santiago Solari, quien en ese momento era entrenador de los azulcremas y conoció al Maguito en su etapa como timonel del Real Madrid Castilla.

El mediocampista de 28 años se convirtió en un bastión y en un líder de las Águilas en los cinco años que formó parte de la institución capitalina, con la que disputó 11 torneos, incluyendo el actual Clausura 2026.

Álvaro Fidalgo jugó 227 partidos oficiales en toda clase de competencias con el América, club con el que marcó 22 goles y registró 30 asistencias.

El Maguito ganó seis trofeos con el América, los tres consecutivos de la Liga MX del Apertura 2023 al Apertura 2023, el Campeón de Campeones 2023-2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024, éste último de carácter no oficial.

¿Cuál fue el primer partido de Álvaro Fidalgo con el América?

Álvaro Fidalgo jugó su primer duelo con el América el 20 de febrero del 2021, cuando las Águilas visitaron el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en la Jornada 7 del Guard1anes 2021.

Aquella noche, los de Coapa derrotaron 2-0 a los Zorros, que ganaron 3-0 el juego en la mesa por alineación indebida del uruguayo Federico Viñas.

