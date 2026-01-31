¿Cuándo llega Raphael Veiga a México para firmar con el América?

Raphael Veiga, mediocampista brasileño del Palmeiras, está cada vez más cerca de ser jugador del Club América, pues recientemente fue captado despidiéndose aficionados de su equipo actual, además que se reporta que ya dijo adiós a sus compañeros y que en próximos días estará llegando a la Ciudad de México para firmar su contrato con las Águilas.

Luego que medios internacionales reportaron que Palmeiras y América llegaron a un acuerdo por el fichaje a préstamo, este día el talentoso mediocampista llegó a la sede de entrenamiento del cuadro sudamericano y se despidió de los jugadores.

En el Palmeiras el futbolista de 30 años ha logrado grandes números y estupendas actuaciones con el Verdão, pues ha disputado 379 encuentros, logrando 108 goles y 54 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras de su club, pero ahora tendrá que ganarse a la afición del América.

¿Cuándo juega el América?

El Club América se enfrenta al Necaxa en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo en donde los capitalinos buscarán su primera victoria del semestre. El cotejo se realiza este sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes, mejor conocido como Estadio Azul.

Las Águilas arrancaron el torneo del futbol mexicano con muchas dudas. El armado de la plantilla deja mucho que desear y el nivel es todavía más cuestionable. En los primeros tres duelos sumaron dos empates y una derrota, que los tienen en la posición 15 general con dos puntos.

El partido América vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 31 de enero a las 16:00 horas tiempo del centro de México. La señal del partido se podrá ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX Plus. Además del canal de YouTube de Migel Layún.

