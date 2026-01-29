¡Rodrigo Aguirre se va del América! el Búfalo deja a las Águilas y la afición azulcrema festeja la noticia

El América habilitaría una de sus plazas de extranjero en el equipo, pues todo indica que Rodrigo Aguirre está cerca de salir del nido de Coapa, una noticia que le hace feliz a toda la afición azulcrema, pues el delantero uruguayo lleva ya tiempo sin convencer y sin conseguir un gol siendo uno de los delanteros del equipo.

Varios reportes indican que Rodrigo Aguirre sería nuevo jugador de los Tigres, siendo su cuarto club en la Liga MX y llegando al acérrimo rival del Monterrey, equipo en el que jugó del 2022 al 2024 después de su paso por el Necaxa, aunque podría ser un error por parte del uruguayo, pues de cara al Mundial 2026 perdería protagonismo para ser convocado por Marcelo Bielsa.