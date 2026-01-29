Fuera de Canchas

¡Rodrigo Aguirre se va del América! el Búfalo deja a las Águilas y la afición azulcrema festeja la noticia

El América está cerca de deshacerse de Rodrigo Aguirre en este 2026 y habilitar una de las plazas de extranjero para la llegada de Raphael Veiga al nido de Coapa

Rodrigo Aguirre podría hacer las maletas y salir pronto del América.
Rodrigo Aguirre podría hacer las maletas y salir pronto del América. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

El América habilitaría una de sus plazas de extranjero en el equipo, pues todo indica que Rodrigo Aguirre está cerca de salir del nido de Coapa, una noticia que le hace feliz a toda la afición azulcrema, pues el delantero uruguayo lleva ya tiempo sin convencer y sin conseguir un gol siendo uno de los delanteros del equipo.

Varios reportes indican que Rodrigo Aguirre sería nuevo jugador de los Tigres, siendo su cuarto club en la Liga MX y llegando al acérrimo rival del Monterrey, equipo en el que jugó del 2022 al 2024 después de su paso por el Necaxa, aunque podría ser un error por parte del uruguayo, pues de cara al Mundial 2026 perdería protagonismo para ser convocado por Marcelo Bielsa.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Pumas se mide a Santos en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX
Futbol Mexicano

Pumas vs Santos: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX?