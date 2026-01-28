América sufriría la peor perdida de la era Jardine al dejar ir a uno de sus mejores elementos

El América no ha tenido un buen inicio de año, pues en las primeras tres jornadas del Clausura 2026, el equipo de André Jardine no ha podido sumar su primera victoria de la temporada y tampoco ha logrado marcar un gol, así que lleva 270 minutos sin encontrar el arco rival. Además, las Águilas recibieron una pésima noticia sobre la salida de un estandarte del tricampeonato.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, Paulo Victor Rodrigues, el primer auxiliar técnico de André Jardine en el América, tiene una buena oferta por parte de la Sub-21 de la Selección de Brasil; es por eso que el conjunto azulcrema podría perder a un buen elemento al tratarse de una de las mentes maestras del tricampeonato.

Esta ha sido la carrera de Paulo Victor Gomes como entrenador

Paulo Victor Gomes es el primer auxiliar de André Jardine en el América y el hombre que más confianza le tiene al director técnico brasileño dentro del equipo, pues él se encarga de revisar y plantear algunas estrategias que le pueden servir al equipo en cada partido.

Su mancuerna con André Jardine inició en la Selección de Brasil, cuando ganaron la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; después el brasileño tomó la decisión de ser el estratega de la categoría Sub-20 del Palmeiras, para tiempo más tarde volver a juntarse con su compatriota en el América.

Con las inferiores del Palmeiras, Paulo Victor Gomes dirigió 43 encuentros en el banquillo, de los cuales ganó 32, empató tres y perdió ocho, números envidiables para un estratega y por los que la Selección de Brasil busca hacerse de los servicios del auxiliar de André Jardine.

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

El América quiere romper su mala racha en el Clausura 2026 y André Jardine aseguró que desde la Jornada 4 en adelante, el equipo volverá a ser el de antes, aunque las actuaciones en los primeros tres encuentros no han sido las esperadas por la afición azulcrema.

El siguiente encuentro de las Águilas en el certamen será ante el Necaxa; el juego se llevará a cabo el sábado 31 de enero del 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en donde los azulcremas buscarán su primera victoria de la temporada.

Después de este partido, el América comenzará su preparación para afrontar la próxima temporada de la Concacaf Champions Cup y su primer encuentro en la campaña será ante el Olimpia de Honduras; el cotejo de ida se llevará a cabo el 3 de febrero.

