Cruz Azul quiere robarle al América a su máxima figura antes de que cierre el mercado de fichajes

El Cruz Azul tendría en la mira a la principal figura del América.

El Cruz Azul estaría interesado en fichar de último momento a Henry Martín, la máxima figura del América en los últimos tiempos, luego de la caída del fichaje del delantero colombiano Miguel Borja, y tiene poco tiempo, pues el mercado de fichajes para el Clausura 2026 de la Liga MX cierra el próximo 9 de febrero.

De acuerdo con información de Azteca Deportes, La Máquina habría puesto el ojo en La Bomba, quien en el último año ha tenido poca actividad al verse mermado su estado físico por las lesiones. La salida de Ángel Sepúlveda de las filas cementeras también sería otro motivo por el cual los de La Noria se fijaron en el ariete yucateco.

¿BOMBA EN EL MERCADO? LA MÁQUINA TENDRÍA EN LA MIRA A HENRY MARTÍN 🚂💣



Tras la caída del fichaje de Borja, surge un rumor que sacudiría la Liga MX: según Mauricio Gutiérrez de TV Azteca, Cruz Azul estaría interesado en Henry Martín. Ante la necesidad de un “9” de jerarquía, la… pic.twitter.com/jFP45JEbKG — HistoriaAzul (@Historia_Azul) January 27, 2026

Henry Martín es una opción que la directiva de Cruz Azul considera para fortalecer su delantera en el Clausura 2026, el segundo torneo de Nicolás Larcamón como entrenador del club.

¿Cómo van las negociaciones entre Cruz Azul y América?

Según Azteca Deportes, de momento solamente está el interés de Cruz Azul por Henry Martín, pero hasta el momento no existen negociaciones con el América.

La posibilidad de que Henry Martín juegue con La Máquina sería un nuevo y polémico episodio que se sumaría a la gran rivalidad entre las dos instituciones, pues el experimentado delantero ha sido el capitán y líder de las Águilas en los últimos años, siendo parte importante para el tricampeonato en la Liga MX y otros logros.

Sin embargo, la directiva del conjunto cementero tendría que apresurarse para concretar el fichaje de La Bomba, quien apenas volvió a las canchas con los de Coapa en un amistoso ante el Morelia durante el parón de la Liga MX por los juegos de la Selección Mexicana.

¿Cuál es la lesión que tiene Henry Martín?

Henry Martín sufrió una recaída de sus problemas físicos a inicios del 2026 al presentar un desgarro en el bíceps femoral durante la pretemporada.

Dicha lesión muscular se sumó a un historial reciente de dolencias entre las que se incluyen un esguince en la rodilla izquierda y tendinitis sufridos en el Apertura 2025.

Su aparición en el segundo tiempo en el amistoso contra el Morelia es una buena señal en el proceso de recuperación de Henry Martín, quien podría tener sus primeros minutos con el América en el Clausura 2026 en el partido de la Jornada 4 ante el Necaxa, a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 31 de enero.

EVG