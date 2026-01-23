Estos son los cuatro fichajes fallidos de Cruz Azul y que la afición todavía recuerda con nostalgia

El Cruz Azul volvió a vivir una odisea al querer fichar a un jugador para sus filas, pues la llegada de Miguel Borja a la Máquina se cayó después de varias semanas de incertidumbre, pues el delantero colombiano decidió escuchar ofertas del futbol de Emiratos Árabes y terminó firmando con el Al Wasl SC.

Este terrible manejo de negociaciones por parte de la directiva del Cruz Azul generó que los celestes sufrieran su cuarto fichaje caído en los últimos tres años, pues fue en 2023 cuando la Máquina no logró concretar la llegada de dos futbolistas que militaban en la Liga MX.

El punto clave por el que el Cruz Azul no concretó la llegada de Miguel Borja fue por el tema de Mateusz Bogusz, pues el delantero polaco ocupaba la plaza de No Formado en México (NFM) que la directiva de La Noria necesitaba para inscribir al colombiano en la Liga MX.

El mensaje de Miguel Borja para despedirse de Cruz Azul. ı Foto: Captura de Pantalla

Estos son los cuatro fichajes caídos del Cruz Azul

Con la noticia del fichaje caído de Miguel Borja, la afición de Cruz Azul recordó con nostalgia los otros tres jugadores que estuvieron a una firma de llegar a la Máquina, pero que por cuestiones de la directiva terminaron firmando con otro club.

El primero es Eduardo ‘Mudo’ Aguirre, quien no arribó a La Noria por supuestos problemas físicos, pero que al final el club reconoció que fue una decisión administrativa y el delantero mexicano terminó fichando con Atlas.

El segundo fue Matheus Dória, quien también fue rechazado por problemas médicos, después de realizar sus exámenes. Al final, el defensa brasileño terminó llegando a Atlas y, en este 2026, regresó a su país para jugar con el Sao Paulo.

Miguel Borja entrando al club de los caídos: pic.twitter.com/sx8HBBAJYT — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) January 22, 2026

El tercero en la lista es Luka Jovic, quien en el verano del 2025 estuvo muy cerca de llegar al Cruz Azul y que el club mexicano consiguiera un tremendo bombazo trayendo al delantero serbio procedente del AC Milan. Al final, las negociaciones se cayeron y el ariete de 28 años se convirtió en nuevo jugador del AEK Atenas.

El último es Miguel Borja, quien ya estaba en la Ciudad de México, ya entrenaba con el Cruz Azul y solo faltaba la plaza de No Formado en México; sin embargo, la salida de Mateusz Bogusz alargó la operación y el colombiano decidió irse a los Emiratos Árabes.

Cruz Azul tuvo un pésimo mercado de fichajes para este Clausura 2026, pues dejaron ir a Nacho Rivero y Lorenzo Faravelli y solo consiguieron contratar a Agustín Palavecino, que llegó procedente del Necaxa.

DCO