¿Miguel Borja humilla al Cruz Azul? El delantero revela a los culpables que frenaron su llegada

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja estuvo mucho tiempo parado en México para poder cerrar su fichaje con el Cruz Azul. Sin embargo, luego de semanas de incertidumbre, este viernes el exjugador de River Plate confirmó que no será futbolista de La Máquina y en un mensaje reveló a los responsables.

En su cuenta de Instagram, el Colibrí colgó un mensaje en donde agradeció el respaldo de los directivos del equipo celeste. Pero fue claro al decir que no firmó con el Cruz Azul porque no se liberó una plaza de extranjero, lo que lo motivó a escuchar otras ofertas.

Miguel Borja y su mensaje para el Cruz Azul ı Foto: Especial

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total (transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada). Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, se lee en las redes del delantero colombiano.

El problema fue que Cruz Azul no pudo librar una plaza de NFM en su plantilla. Sin este cupo, Miguel Borja no pudo ser inscrito en la Liga MX, a pesar que se reportó que el ariete sudamericano estuvo hasta entrenando en las instalaciones de la Noria. Con el tiempo pasando y sin respuesta, el exRiver tomó otro camino.

Con La Máquina sin poder cerrar el fichaje de un jugador que estuvo en la Ciudad de México desde inicios de año, Miguel Ángel Borja tomó otro camino y ahora es nuevo jugador del Al-Wasl en los Emiratos Árabes Unidos. La propuesta fue lo suficientemente buena para que el jugador se olvidara de los celestes.

“Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina”, termina el mensaje.

El Cruz Azul sigue necesitando un delantero para su equipo. El mercado de fichajes de la Liga MX todavía no cierra, por lo que pueden salir y buscar a un ‘9′ que sea opción.

