Ni Chivas ni Cruz Azul lo pudieron contratar y Juárez les robó a este goleador mexicano de tremendo calibre

Juárez ha mejorado con el paso de las temporadas dentro del futbol mexicano y la directiva busca mantenerse de esta forma; es por eso que ya están cerca de cerrar el fichaje de un goleador mexicano que nunca ha jugado en la Liga MX, pues desde sus inicios en el balompié decidió formarse en la liga de Argentina.

Con información de César Luis Merlo, los Bravos de Juárez están cerca de cerrar el fichaje de Luca Martínez Dupuy,

ariete de 24 años que nació en San Luis Potosí y que llegaría procedente de Godoy Cruz de Argentina. La negociación es un préstamo por un año con opción a compra si consigue llenarle el ojo a la directiva del conjunto de la frontera norte.

Luca Martínez Dupuy realizó su debut en la Primera División de Argentina en 2021 con Rosario Central y fue hace un año cuando pasó a formar parte del equipo de Godoy Cruz, pero en el pasado fue pretendido por Cruz Azul y Chivas, aunque sin éxito para hacerse de los servicios del mexicano.

Luca Martínez Dupuy, un refuerzo que le cae bien a los Bravos de Juárez

De acuerdo a la información de la fuente antes mencionada, la contratación de Luca Martínez Dupuy a Juárez es cuestión de papeleo, es decir, que en las próximas horas el delantero mexicano será anunciado por el conjunto de la frontera para reforzar al equipo en este Clausura 2026.

A pesar de nunca pisar el futbol mexicano, el delantero de Godoy Cruz es una incorporación que le funciona a los Bravos, pues al también tener la nacionalidad mexicana, no utilizará un lugar de No Formado en México (NFM), una gran ventaja para el equipo de Pedro Caixinha.

Cabe recalcar que el ariete de 24 años ha pasado por las categorías inferiores de la Selección Mexicana y su llegada a México podría ponerlo en el radar de la directiva del Tricolor de cara a la siguiente Copa del Mundo del 2030, pues el plan para ese año es tener una base de jugadores jóvenes en la plantilla.

¿Cuándo vuelve a la actividad Juárez en la Liga MX?

La Liga MX tuvo un parón de dos semanas por la actividad de la Selección Mexicana, ya que tendrán sus primeros dos partidos del año ante Panamá y Bolivia en suelo sudamericano; es por eso que la directiva de Juárez tendrá más tiempo para cerrar la contratación del delantero mexicano.

Los Bravos siguen preparándose para lo que resta del Clausura 2026 y su siguiente encuentro no será nada sencillo, pues tendrán que recibir al Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez para la Jornada 4 del futbol mexicano, en busca de conseguir su segunda victoria de la competencia.

Juárez también pelea por volver a meterse en la liguilla de la Liga MX, pues en esta ocasión, por el Mundial del 2026, no tendremos play-in, así que los primeros ocho lugares de la tabla general avanzarán directo a la fiesta grande del futbol mexicano.

