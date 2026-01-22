Toda la verdad sobre el fichaje caído de Miguel Borja al Cruz Azul en la Liga MX

Cuando parecía que era cuestión de tiempo para que Miguel Borja se convirtiera en nuevo jugador del Cruz Azul, se reporta que este jueves 22 de enero se cayeron por completo las negociaciones y el delantero colombiano no firmará con el equipo de La Máquina.

Los primeros reportes señalan que Borja se cansó de esperar a que Cruz Azul liberara una plaza de extranjero, pero nuevos detalles apuntan a que el goleador sudamericano y su entorno estaban pidiendo primas adicionales (bono por goles, asistencias y de acuerdo al rendimiento) para cerrar el trato.

Además, en el tiempo que los cementeros estaban tardando en liberar una plaza de extranjero, a Borja le llegó una oferta de Emiratos Árabes Unidos que decidió tomar. Con lo que el ‘9′ que ya descansaba en La Noria se marchó.

El conjunto capitalino sí liberó una plaza de NFM, que fue la de Mateusz Bogusz, pero regresó Camilo Cándido, quien tiene contrato con el club celeste, lo que dificultó el registro de El Colibrí en la Liga MX.

Las dos situaciones (la falta de cupos de extranjeros y el tema de los bonos) dificultaron la llegada de Miguel Borja, quien desde diciembre de 2025 aterrizó en la Ciudad de México, pues era la carta fuerte de La Máquina en el campeonato.

Hace unas semanas se reportó que Borja regresó a Colombia porque no veía avanzar su fichaje con Cruz Azul. Ahora, con el tiempo encima, el delantero ex de River Plate decide marcharse al futbol de Medio Oriente.

Cruz Azul podría perder a una estrella

Jorge Sánchez se ha ganado un lugar en el once titular de Nicolás Larcamón en Cruz Azul y ha sido convocado por Javier Aguirre para los primeros partidos de la Selección Mexicana en 2026; por sus actuaciones tanto en la Liga MX como con el combinado nacional, el lateral de 28 años llamó la atención de un equipo de Europa.

Con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, el PAOK Salónica FC de Grecia está interesado en hacerse de los servicios de Jorge Sánchez. El equipo ya tuvo algunos acercamientos con el representante del defensa mexicano, pero el club de Europa aún no ha realizado una oferta formal a la directiva de La Máquina para llevarse de vuelta al viejo continente al seleccionado nacional.

Jorge Sánchez puso pausa a su aventura por el viejo continente en julio del 2024, cuando regresó a la Liga MX para vestir los colores del Cruz Azul, a pesar de tener pasado americanista, pero este 2026 podría reanudar su experiencia europea en Grecia.

aar