¡OFICIAL! Miguel Borja dice adiós a Cruz Azul, sin jugar, y firma con un exótico equipo de los Emiratos Árabes

El Cruz Azul estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Miguel Borja para este Clausura 2026 y de esta forma reforzar la zona ofensiva del equipo de Nicolás Larcamón tras la salida del delantero mexicano Ángel Sepúlveda; sin embargo, los problemas con los cupos de No Formado en México (NFM) echaron para abajo la llegada del colombiano.

La directiva de la Máquina necesitaba deshacerse de Mateusz Bogusz lo más pronto posible para poder inscribir a Miguel Borja para este torneo; sin embargo, las negociaciones entre el Cruz Azul y el Houston Dynamo aún no terminan, por eso los celestes tienen todos los lugares de NFM ocupados.

Es por eso que Miguel Borja decidió darle las gracias al Cruz Azul por el interés, pero el tema de los cupos de extranjeros fue la razón por la que hizo sus maletas y se fue para los Emiratos Árabes, en donde se encuentra el nuevo equipo del delantero colombiano.

Este es el exótico equipo al que llega Miguel Borja tras no fichar con Cruz Azul

Cruz Azul ya tenía el fichaje de Miguel Borja casi cerrado, pero el tema de los extranjeros generó desesperación en el delantero colombiano, quien decidió firmar con un equipo de los Emiratos Árabes, eligiendo el dinero de los jeques.

Fue este viernes cuando Miguel Borja subió una historia a su cuenta de Instagram dando las gracias a la directiva de la Máquina por el interés, pero en cuestión de horas el Al Wasl Football Club de la UEA Pro League anunció al ariete de 32 años como su nuevo jugador.

El delantero sudamericano arriba al conjunto de los Emiratos Árabes a mitad de temporada, pues la UAE Pro League lleva 13 jornadas disputadas y el nuevo equipo de Borja se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, a siete puntos del conjunto que está en el primer puesto.

Cruz Azul firma gris gestión en el mercado de fichajes

El Cruz Azul sigue en busca de la décima estrella del club, pero parece que en este Clausura 2026 tampoco será la buena para la Máquina, pues realizaron una mala gestión en este mercado de fichajes.

El equipo de Nicolás Larcamón solo pudo unir a sus filas al mediocampista argentino Agustín Palavecino, procedente de Cruz Azul, además de que se deshizo de Nacho Rivero, figura del equipo, y de Lorenzo Faravelli, quien se fue al Necaxa.

Será un torneo complicado para la Máquina, pues no iniciaron de la mejor manera; en tres jornadas suman dos victorias y una derrota, la cual sufrieron en la primera fecha a manos del León.

