Patriots vs Seahawks: ¿Quién es favorito para ganar el Super Bowl LX de la NFL en las casas de apuestas?

Las casas de apuestas ya tiene su favorito para el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se medirán en el Super Bowl LX de la NFL, y estos últimos parten como favoritos en las casas de apuestas a dos semanas de que se lleve a cabo el juego programado para el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

Los Halcones Marinos, campeones de la Conferencia Nacional, son favoritos para alzar el trofeo Vince Lombardi, con momios que rondan los -205 a -225 contra los Patriotas, monarcas de la Conferencia Americana.

Tus picks ya tienen finalistas: Patriots en la AFC, Seahawks en la NFC. ¿Quién ganará el Vince Lombardi? 🏆🏈 pic.twitter.com/H7WcwSumRe — NFL México (@nflmx) January 26, 2026

Los Seahawks fueron los primeros sembrados de la Conferencia Nacional, en tanto que los Patriots fueron los segundos en la Americana, donde el mejor equipo en la temporada regular fue Broncos, que sin su quarterback, Bo Nix, ausente por lesión, no pudo contra Drake Maye y los Pats.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Esta es la lista de exigencias de Cristiano Ronaldo para venir a México a la reapertura del Estadio Azteca

Detalles de las casas de apuestas para el Super Bowl entre Patriots y Seahawks

Equipo favorito : Seattle Seahawks (-225 a -198 en líneas de dinero)

Favoritos al MVP : Sam Darnold (QB de Seahawks) con +135. Le sigue Drake Maye (QB de Patriots) con +215

Total de puntos: La línea se encuentra alrededor de 45.5 puntos

Debido al favoritismo de los Seahawks, las casas de apuestas pagan menos por una victoria de Seattle. Sin embargo, los momios pueden moverse conforme se acerque el 8 de febrero, cuando Halcones Marinos o Patriotas ocupen el trono que en el 2025 alcanzaron los Philadelphia Eagles.

Seahawks y Patriots se reencuentran 11 años después

Seattle y New England definirán al campeón de la NFL 11 años después de que lo hicieran en el Super Bowl XLIX, cuando los Patriots, liderados por Tom Brady, se impusieron por marcador de 28-24 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Los Seahawks no regresaban a un Super Bowl desde aquel 1 de febrero del 2015, mientras que los Patriots no llegaban al duelo definitivo desde hace siete años, cuando el 3 de febrero del 2019 doblegaron 13-3 a Los Angeles Rams.

Para New England será su primera disputa por el trofeo Vince Lombardi desde que Tom Brady dejó de formar parte de la institución en marzo del 2020.

EVG