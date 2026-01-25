Seahawks es campeón de la Conferencia Nacional y se verá las caras con los Patriots en el Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks se convierten en el invitado por parte de la Conferencia Nacional al Super Bowl LX, tras vencer a Los Ángeles Rams en la cancha del Lumen Field por marcador de 31-27 para verse las caras con los New England Patriots en el partido por el título de la NFL.

A comparación del partido que definió al campeón de la Conferencia Americana, el encuentro entre Seattle y Los Ángeles estuvo lleno de anotaciones y goles de campo por parte de ambos equipos, iniciando con Kenneth Walker III con su llegada a las diagonales en el primer cuarto, dándole la ventaja a los Halcones Marinos.

La respuesta de los visitantes fue por parte de Harrison Mevis, quien con una patada certera entre los tres palos puso las primeras tres unidades para los Carneros, aunque Jason Myers puso el marcador 10-3 a favor de Seattle.

The @Seahawks are going back to the Super Bowl! pic.twitter.com/sIgDv1u9Kh — NFL (@NFL) January 26, 2026

Antes del medio tiempo, Kyren Williams dio esperanzas para los Rams, pues logró la primera anotación de su equipo en el partido para poner el tablero 10-13 con ayuda del punto extra por parte de Mevis.

Sin embargo, Jaxon Smith-Njigba, el receptor estrella por parte de Seattle, llegó a las diagonales con 20 segundos en el reloj para volver a poner a los Seahawks adelante en el partido.

La parte complementaria inició con la anotación de Jake Bobo, para aumentar la ventaja de los locales en el marcador, pero en la siguiente posesión para Los Ángeles, Matthew Stafford y compañía volvían a anotar en el encuentro para el 24-19 parcial en el compromiso.

Sam Darnold is going to the Super Bowl. pic.twitter.com/M5h8uluUM7 — NFL (@NFL) January 26, 2026

Cooper Kupp, el exreceptor de los Rams, logró la anotación con la que Seattle adjudicó su boleto para el Super Bowl LX, aunque minutos más tarde Puka Nacua acercaba a los locales en el tablero, algo que no sirvió de mucho, pues la defensiva de Seattle detuvo a Stafford y compañía cuando estaban cerca de anotar.

El encuentro terminó con una recepción de Puka Nacua con 4 segundos por jugarse en el partido, pero el receptor de 24 años cayó antes al césped y no salió del emparrillado para parar el reloj, con lo que los Rams hubieran tenido otra jugada antes de terminar el partido.

Todo está listo para que se dispute el Super Bowl LX, el Levi’s Stadium recibirá a los Seattle Seahawks y los New England Patriots para definir al nuevo campeón de la NFL el próximo 8 de febrero.

DCO