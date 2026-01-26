Esta es la lista de exigencias de Cristiano Ronaldo para venir a México a la reapertura del Estadio Azteca

Cristiano Ronaldo habría puesto una serie de exigencias para jugar el amistoso del 28 de marzo contra México.

Cristiano Ronaldo habría puesto una lista de exigentes condiciones para venir a México a finales de marzo, cuando el sábado 28 Portugal enfrente a la Selección Mexicana en el duelo con el que se llevará a cabo la reapertura del Estadio Azteca, poco menos de tres meses del arranque del Mundial 2026.

De acuerdo con Gibran Araige, reportero de TUDN, El Bicho puso una serie de importantes condiciones en temas relacionados con seguridad, hospedaje y logística para venir a nuestro país y estar en el amistoso ante el Tricolor. CR7 y compañía llegarían a la CDMX un día antes del juego, procedentes de Cancún, Quintana Roo.

🇵🇹🚨🇲🇽 ¡CRISTIANO RONALDO SÍ VIENE A MÉXICO!



La Federación de Portugal ya envió los lineamientos de seguridad, hospedaje y transporte para la visita de la Selección en marzo ✈️🏨



💪Las exigencias están centradas principalmente en Cristiano Ronaldo



✍Portugal se hospedará en… pic.twitter.com/U0dbcBeFyA — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 26, 2026

“Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido y, al menos lo que nos cuentan desde Federación, es que todo apunta a que sí estará Cristiano porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano”, reportó al respecto Gibran Araige, quien sigue de cerca a la Selección Mexicana.

Las condiciones de Cristiano Ronaldo para venir a México

La Federación Portuguesa de Futbol le habría enviado a la FMF una serie de peticiones enfocadas principalmente en los deseos de Cristiano Ronaldo.

Búnker en el Caribe : Portugal se hospedaría en un hotel de gran lujo en Cancún con el objetivo de tener privacidad absoluta y un clima óptimo.

Seguridad total : Se ha solicitado un despliegue de seguridad privada y pública que acompañe a Cristiano Ronaldo , actualmente en el Al-Nassr, en todo momento.

Logística de viaje: Cristiano Ronaldo y sus compañeros de la selección portuguesa se trasladarían a la Ciudad de México un día antes del partido, buscando minimizar los efectos de la altitud de la capital del país.

¿Cuántas veces ha jugado Cristiano Ronaldo contra México?

Cristiano Ronaldo solamente ha jugado una vez en su carrera contra México, a pesar de que ha podido hacerlo en más ocasiones desde su debut con la escuadra lusitana en el 2003.

El único duelo del Comandante ante la Selección Mexicana fue el 18 de junio del 2017 en la fase de grupos de la Copa Confederaciones de aquel año que se realizó en Rusia, en duelo que finalizó empatado a dos anotaciones.

Cristiano Ronaldo fue suplente en el triunfo de 2-1 de su selección sobre el Tricolor en la primera ronda del Mundial de Alemania 2006. Tampoco tuvo actividad en un amistoso previo a Brasil 2014 en el que los suyos ganaron 1-0 ni en el juego por el tercer lugar de la Copa Confederaciones en el que los lusos se impusieron en tanda de penaltis.

EVG