Este fue el GOLAZO con el que Julián Quiñones empató a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo en Arabia

Julián Quiñones empató a Cristiano Ronaldo en el primer lugar del liderato de goleo en Arabia Saudita.

El futbolista mexicano Julián Quiñones sigue en plan grande y este domingo llegó a 16 anotaciones en la actual temporada en Arabia Saudita con el Al-Qadisiya, cifra con la que empató en el liderato de goleo al portugués Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones marcó con un remate de derecha en el área al minuto 62 en el triunfo por 3-1 del Al-Qadisiya sobre el Al-Najma SC en la Jornada 18 de la Saudi Pro League. El tanto del ariete de 27 años fue el 2-1 parcial en favor de su equipo.

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr afrontan su compromiso de la Fecha 18 de Arabia Saudita este lunes 26 de enero, cuando sean locales contra el Al-Taawoun, duelo en el que el lusitano puede recuperar el primer lugar de la tabla de goleadores en solitario.

La gran racha goleadora de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Julián Quiñones suma ya siete partidos consecutivos con gol con el Al-Qadisiya, lo que comprueba el gran momento que vive el mexicano en Arabia Saudita.

La racha del mexicano comenzó el 31 de diciembre del 2025, cuando consiguió una de las dianas en el 3-2 del Al-Qadisiya sobre el Al Shabab en cotejo de la Jornada 12 de Arabia Saudita.

Posteriormente, Julián Quiñones también anotó en los duelos contra Al-Riyadh, Al-Nassr, Al-Fayha, Al-Hazm, Al-Ittihad y Al-Najma, y en todos ellos sus tantos fueron claves para que su equipo consiguiera los tres puntos en disputa.

Sobresalen sus actuaciones contra Al-Fayja y Al-Ittihad, clubes ante los que consiguió hat-trick y doblete, de manera respectiva.

¿Julián Quiñones irá al Mundial 2026 con la Selección Mexicana?

A pesar de su gran momento y de su racha goleadora, Julián Quiñones no parece ser del todo del gusto del entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

Cuestionado sobre el jugador del Al-Qadisiya, el ‘Vasco’ aseguró que ningún futbolista que sea elegible para representar al país está descartado. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que el exfutbolista del América y del Atlas no tiene el sitio asegurado para el Mundial 2026.

“Es difícil hablar de jugadores que no están aquí, pero Julián (Quiñones) es un grandísimo jugador, es un jugador espectacular, con nosotros ha ayudado, tiene registros que no vemos comúnmente en los jugadores. Nadie tiene las puertas cerradas conmigo, siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, eso lo hace elegible”, aseveró al respecto Javier Aguirre.

