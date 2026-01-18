¡Orgullo mexicano! Julián Quiñones sigue en plan grande con el Al-Qadisiya y pelea el título de goleo en Arabia

Julián Quiñones festeja su gol en el 5-1 del Al-Qadisiya sobre el Al-Hazm en la liga de Arabia Saudita.

El mexicano Julián Quiñones es el máximo goleador en la historia del Al-Qadisiya al llegar a 42 anotaciones con el club de Arabia Saudita en la victoria por 5-1 como visitante sobre el Al-Hazm en duelo de la Jornada 16 de la liga local. Pelea por el título de goleo.

El seleccionado tricolor puso el 3-0 parcial en favor de su equipo al minuto 73 con un remate de cabeza en el área, tras un centro de Mohammed Waheeb Abu Al Shamat.

🔥🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES Y LLEGA YA A 51 G+A EN 49 PARTIDOS EN ARABIA SAUDÍ!



17 GOLES EN LA TEMPORADA Y YA ES EL MÁXIMO GOLEADOR EN LA HISTORIA DEL CLUB! 🤯



El gol de Julián Quiñones contribuyó a que el Al-Qadisiya consiguiera su décima victoria de la campaña, con lo que llegó a 33 unidades para colocarse en el quinto puesto de la clasificación en la liga árabe, liderada por el Al-Hilal con 41 puntos.

Julián Quiñones, a la caza de Cristiano Ronaldo

Con su diana ante el Al-Hazm, el mexicano Julián Quiñones llegó a 13 goles con el Al-Qadisiya, con lo que se puso a dos anotaciones del portugués Cristiano Ronaldo, quien acumula 15 con el Al-Nassr.

Arriba del delantero mexicano en la tabla de goleo también se ubican el lusitano João Félix y el noruego Joshua King, quienes registran 13 tantos en la liga con Al-Nassr y Al-Khaleej, de manera respectiva.

Julián Quiñones ya acumula 17 dianas en la Temporada 2025-2026, pues a los 13 que ha marcado en liga se suman cuatro en la Kings Cup, una de ellas en la primera fase y las otras dos en octavos de final.

¿Cuántos partidos ha jugado Julián Quiñones con el Al-Qadisiya?

Julián Quiñones ha jugado 49 cotejos oficiales con el Al-Qadisiya desde su llegada a Arabia Saudita en el verano del 2024, después de haber sido bicampeón de la Liga MX con el América.

Al margen de los goles, el colombiano naturalizado mexicano también ha colaborado en otras anotaciones de su club, pues acumula nueve asistencias en este año y medio que lleva en la plantilla de los Caballeros del Este.

Próximos juegos de Julián Quiñones y Al-Qadisiya

Julián Quiñones y Al-Qadisiya tienen una semana llena de compromisos, pues el próximo jueves 22 de enero regresan a las canchas para enfrentar al Al-Ittihah en calidad de locales, en duelo de la Fecha 17 de la Saudi Pro League.

Posteriormente, el domingo 25, el seleccionado tricolor y compañía visitan la cancha del Al-Najma en cotejo correspondiente a la decimoctava jornada del campeonato.

Julián Quiñones es el máximo goleador mexicano de la actualidad, y quiere mantener el ritmo para asegurar un lugar en la lista de convocados de la Selección Mexicana que Javier Aguirre entregará previo al Mundial 2026.

