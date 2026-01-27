América revela la gravedad de la lesión de Israel Reyes y el tiempo que estará fuera es preocupante

La gira de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia encendió alarmas en el Club América, pues el defensor central Israel Reyes sufrió una lesión en el cotejo ante los sudamericanos, saliendo de cambio y preocupando a la afición azulcrema. Este martes, las Águilas informaron de la gravedad de lesión y tiempo de recuperación del futbolista.

En su cuenta de X, antes Twitter, el América adelantó que Israel Reyes presenta una lesión muscular que lo mantendrá alejado por tiempo indefinido. A menos de cinco meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, el futuro del defensa en la Selección Mexicana es preocupante.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/KQH95Rcudf — Club América (@ClubAmerica) January 27, 2026

“PARTE MÉDICO. El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, dice el escueto comunicado del equipo capitalino en redes sociales.

En el duelo ante Bolivia el central fue reemplazado por su compañero en América, Ramón Juárez, quien al parecer ahora será el central titular en los siguientes juegos de las Águilas y, en caso de que Israel Reyes no se recupere, hasta podría ganarle el puesto en la Selección Mexicana.

El siguiente duelo del América es correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los de Coapa se miden ante los Rayos del Necaxa este sábado 31 de enero en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, un horario que sufrió modificaciones.

Que noche junto a nuestra gente. Algo único y memorable.

Un paso más todos juntos. 👊🏻✍🏼⏳ pic.twitter.com/nCJmYGbg62 — Israel Reyes romero (@IsraelReyesrom1) May 19, 2025

América busca nuevo mediocampista

Los equipos de la Liga MX tienen todavía posibilidades de firmar a jugadores para el Clausura 2026. El Club América aprovecharía esta oportunidad, pues se reporta que están más cerca que nunca de formar al mediocampista brasileño Raphael Veiga, quien dejaría el Palmeiras para llegar a Coapa y quien sería un elemento del agrado del entrenador André Jardine.

El certamen del futbol mexicano no empezó bien para las Águilas. Algunas de las criticas señalan a André Jardine como el culpable del mal funcionamiento del club, pero la realidad es que desde varios torneos el estratega brasileño ha sacado lo mejor de la plantilla que la directiva le proporciona. Ahora, con la inminente llegada de Raphael Veiga el ataque americanista podría funcionar mejor.

Se reporta que el América tiene un acuerdo verbal con el Palmeiras para el fichaje de Raphael Veiga, medio de 30 años de edad que llegará como el nuevo ‘10’ del club. ESPN en Brasil reporta que el equipo brasileño ya aceptó la oferta de las Águilas y es cuestión de tiempo para que se afinen los detalles.

