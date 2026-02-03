¿Álvaro Fidalgo amenazó a Raphael Veiga? El mensaje del Maguito que pone a temblar al nuevo fichaje del América

Hace unos días que se dio la salida de Álvaro Fidalgo del América, pero no dejan de salir videos e imágenes que conmueven a los aficionados. En uno de esos metrajes los fans azulcremas se dieron cuenta que el Maguito dejó un mensaje para los jugadores que se quedaron en la plantilla y para los que van llegando, como el brasileño Raphael Veiga.

El último mensaje de Álvaro Fidalgo a sus excompañeros del @ClubAmerica.



"Gracias cabr0nes. Ganen o mueran esa 17 (liga) / 8 (Concachampions). Os quiero".

El último mensaje que dejó Álvaro Fidalgo a los futbolistas del Club América en los vestidores del Estadio Azteca dice: “Gracias cabrones. Ganen o mueran esa 17 (liga) / 8 (Concachampions). Os quiero”. Estas palabras fueron interpretadas para un sector de los fans como un dardo directo para Raphael Veiga, quien va llegando a Coapa y quien debe entrar rápido en el chip del americanismo.

Pareciera que el mensaje está encaminado a Veiga por ser el flamante refuerzo bomba de las Águilas. El medio llega de Palmeiras, en donde, entre otras cosas, ganó dos veces la Copa Libertadores y dos veces el Brasileirao. Pero el pedido del Maguito es para todo el plantel que hay actualmente en Coapa, a quienes pide ir por el título 17 del futbol mexicano y por la Concachampions.

Fidalgo aterrizó en el América prácticamente como un desconocido, pero en poco tiempo se impregnó de la identidad de las Águilas. Fue clave en el tricampeonato de la Liga MX, además que ganó seis títulos en total sumando un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Leagues Cup a su palmarés como jugador emplumado.

En cinco años con el equipo dejó una huella imborrable, que lo ponen sin duda como un referente moderno e incluso algunos lo tienen como una leyenda. Lo cierto es que Fidalgo pide a sus ahora excompañeros que dejen la vida por el escudo del América, para seguir cosechando campeonatos, en especial de la Concacaf Champions Cup. El título regional se le negó varias veces al Maguito.

Álvaro Fidalgo regresa a España tras conquistar México

El Real Betis Balompié hizo oficial en sus redes sociales la contratación de Álvaro Fidalgo, quien firmó un contrato con el conjunto sevillano hasta el 2030.

“Entre sus logros más destacados a nivel de club están la consecución de un Campeonato Clausura, una Campeones Cup y dos Campeonatos Apertura, conseguidos en su totalidad con el América″, destacaron los Verdiblancos en su sitio oficial acerca de los logros del Maguito con el América.

Será la primera experiencia para Álvaro Fidalgo en la Primera División del balompié español, pues anteriormente militó en el Real Madrid Castilla (filial del Real Madrid), Rayo Majadahonda y CD Castellón.

