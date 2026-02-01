¿Cuándo debuta Álvaro Fidalgo con el Betis?

Álvaro Fidalgo ya tendría fecha y rival para su debut como jugador del Betis.

El Betis es el equipo por el que Álvaro Fidalgo dejó al América y con el que debutará este febrero, posiblemente el próximo domingo 8, cuando los Heliopolitanos visiten al Atlético de Madrid en duelo de la Jornada 23 de LaLiga.

El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini enfrenta el jueves 5 de febrero precisamente al equipo colchonero como local en los cuartos de final de la Copa del Rey. Luce complicado que el Maguito tenga actividad en dicho encuentro, por la fecha.

Ganas de disfrutar de Álvaro Fidalgo en La Cartuja 🔥 pic.twitter.com/MFUAhC4TAb — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

En caso de que Álvaro Fidalgo no tenga sus primeros minutos como futbolista del Betis el 8 de febrero, su primer juego con los Verderones sería el 15 de febrero contra el Mallorca en cotejo de la Fecha 24 de España.

Álvaro Fidalgo deja las puertas abiertas para representar a la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo dejó las puertas abiertas para representar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 a sólo cuatro meses del arranque del magno evento, luego de que aseguró que le tiene mucho cariño a México tras haber jugado cinco años con el América.

“Soy mexicano, la puerta abierta está obviamente, no sé cómo está bien el tema de los tiempos y nunca se trató de eso. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas, todo mundo sabe el cariño que le tengo al país”, aseveró el Maguito en la conferencia de prensa en la que se despidió de las Águilas del América.

Este lunes 2 de febrero es cuando Álvaro Fidalgo cumple cinco años exactos de su llegada a México, el tiempo que pide la FIFA para que un jugador pueda representar una selección distinta a su país de origen.

El mediocampista Álvaro Fidalgo podría jugar por primera vez con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo, en la que el Tricolor enfrentará a Portugal y Bélgica los días 28 y 31 de dicho mes, respectivamente.

¿Contra quién fue el último juego de Álvaro Fidalgo con el América?

Álvaro Fidalgo jugó en dos de los primeros cuatro cotejos del América en el Clausura 2026 de la Liga MX, los duelos de la Jornadas 1 y 3 contra Xolos y Pachuca, de manera respectiva. El duelo ante los Tuzos se llevó a cabo el 18 de enero en el Estadio Hidalgo.

El Maguito completó los 90 minutos en ambos juegos, los cuales culminaron igualados con idéntico marcador de 0-0. El mediocampista ya no fue convocado por André Jardine para el encuentro de la Fecha 4 contra el Necaxa, en el que las Águilas se impusieron 2-0.

EVG