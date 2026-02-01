Álvaro Fidalgo manda su primer mensaje como jugador del Betis y rompe corazones en Coapa

Álvaro Fidalgo mandó su primer mensaje como jugador del Betis a la afición del club español tras confirmarse su salida del América, cuya afición está dolida por la partida de uno de los máximos referentes de las Águilas en los últimos años.

“Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, estar allí, empezar a jugar al futbol, empezar a disfrutar también de mis compañeros y de todos”, fueron algunas de las primeras palabras del Maguito como nuevo futbolista de los Heliopolitanos.

Un mensaje de nuestro nuevo fichaje 😍 pic.twitter.com/uLeSKFT51n — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

En su mensaje, Álvaro Fidalgo también felicitó a los seguidores del Betis por el triunfo de 2-1 sobre el Valencia en la Jornada 22 de LaLiga.

Álvaro Fidalgo, emocionado por conseguir logros con el Betis

Álvaro Fidalgo concluyó su primer mensaje hacia la afición del Betis manifestando su anhelo por replicar con los sevillanos los éxitos que tuvo en los cinco años que formó parte de las filas del América.

“Muchas gracias por el recibimiento. Les mando un abrazo muy grande a todos y esperamos conseguir muchas cosas juntos”, aseveró el Maguito en un mensaje que conmovió a la afición azulcrema y que ilusionó a los seguidores del conjunto español.

Álvaro Fidalgo mandó su primer mensaje como nuevo futbolista del Betis desde Coapa, lo que dolió más a la fanaticada del América, equipo que lo trajo a la Liga MX a petición del entrenador argentino Santiago Solari en el 2021.

Próximo destino: El Barrio de la Alegría ✅ pic.twitter.com/2iMlo80xKR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

El pasado de Álvaro Fidalgo en España

Álvaro Fidalgo vivirá con el Betis su primera experiencia en la máxima categoría del futbol español. Sin embargo, el Maguito pasó por las canteras de Real Oviedo y Sporting de Gijón antes de recalar en la cantera del cuadro merengue en el 2012 y, posteriormente, dar el salto al Real Madrid Castilla.

Después de una cesión de un año al Rayo Majadahonda en la Temporada 2016-2017, Álvaro Fidalgo volvió a la filial del Real Madrid, en la que estuvo hasta el 2020 para marcharse al CD Castellón. Después de seis meses, se marchó a préstamo al América, escuadra que lo ficho en febrero del 2021.

