América rompe su racha sin gol y triunfo en el Clausura 2026 con victoria sobre Necaxa; Resumen y goles

Brian Rodríguez y Víctor Dávila hicieron los goles en el triunfo del América sobre el Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026.

El América rompió su racha sin triunfo y sin goles al derrotar 2-0 al Necaxa en la Jornada 4 de la Liga MX, resultado con el que consiguió su primera victoria en el Clausura 2026 en un encuentro que marcó el regreso de Henry Martín a las canchas.

El uruguayo Brian Rodríguez y el chileno Víctor Dávila marcaron en el primer tiempo, en el que los Rayos se quedaron con uno menos al minuto 45, justo antes del descanso, por la expulsión de Facundo Gutiérrez tras juego peligro sobre Raúl la ‘Pantera’ Zúñiga.

¡GOOOOL DEL AMÉRICA! Se acabó la sequía con un golazo de Brian Rodríguez pic.twitter.com/Nj4hAJmY0L — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

¡Nuestra ventaja aumentó con el gol de Víctor Dávila! 🇨🇱🤩 pic.twitter.com/oMNRnblFdQ — Club América (@ClubAmerica) January 31, 2026

América rompe su sequía goleadora

El uruguayo Brian Rodríguez anotó al minuto 36 el primer gol del duelo para poner en ventaja al América, que se fue en blanco en las primeras tres jornadas del Clausura 2026.

El Rayo prendió el esférico con un potente disparo de derecha fuera del área para clavar el esférico en el ángulo, haciendo más espectacular el lance de Ezequien Unsain.

Víctor Dávila aumentó la ventaja para los de Coapa al minuto 39 con un zurdazo raso en el área tras ser asistido por Brian Rodríguez en un contraataque.

Henry Martín vuelve a jugar con el América

La afición del América que se dio cita en el Estadio Ciudad de los Deportes rindió un gran homenaje a Henry Martín cuando el delantero yucateco ingresó a la cancha en la parte complementaria.

La Bomba sustituyó a Víctor Dávila al minuto 58 y los aplausos del público no se hicieron esperar, pues el experimentado jugador ha batallado mucho durante el último año a causa de las lesiones.

Henry Martín no jugaba desde el 29 de noviembre del 2025, cuando el América enfrentó como local al Monterrey en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025.

El atacante de 33 años de edad estuvo muy cerca de convertir un golazo de chilena poco después de su ingresó, pero el balón se estrelló en el larguero.

El otro hecho llamativo del América vs Necaxa es que antes del silbatazo inicial diversos medios reportaron la salida de Álvaro Fidalgo de las Águilas, motivo por el que el mediocampista no fue convocado para este duelo. Su nuevo club sería el Betis.

EVG