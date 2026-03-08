Santiago Giménez ya tiene ofertas de equipos históricos de la Premier League para dejar pronto al Milan

Santiago Giménez sigue recuperándose de su lesión para volver lo más pronto posible a las canchas y seguir su preparación de cara al Mundial 2026; sin embargo, otro tema que tiene que ver con el mexicano son las ofertas que tiene por parte de dos clubes históricos de la Premier League.

Con información del periodista italiano Marco Varini, el delantero de 24 años tiene ofertas de dos clubes de alto calibre en Inglaterra; uno de ellos es el Sunderland, que actualmente se encuentra en la mitad de la tabla del torneo, y el otro es el Leeds United, que está en la decimoquinta posición de la competencia.

La misma fuente informa que los Black Cats ya se pusieron en contacto con el jugador mexicano, pero aún no presentan una oferta formal, aunque cabe recalcar que el AC Milan valora a su jugador en 30 millones de euros y no lo dejará ir por menos de esta cantidad.

🚨 #Milan - sirene inglesi per Santiago #Gimenez. Il messicano, vicino al rientro in campo, inizia a far gola a diversi club, soprattutto in Inghilterra, dove il @SunderlandAFC lo sta tenendo particolarmente d’occhio. L’attaccante è seguito non solo dai Black Cats, ma anche dal… pic.twitter.com/Y30c2ZpBgX — Marco Varini (@mvcalcio) March 7, 2026

¿Cuándo fue el último partido de Santiago Giménez con el Milan?

Santiago Giménez tuvo que someterse a una cirugía para poder recuperarse de la lesión que venía cargando desde hace meses, por lo que ha perdido el protagonismo en el cuadro rossoneri, pero el mexicano está cerca de volver a la actividad.

La última vez que el delantero azteca portó la camiseta del AC Milan para disputar un partido fue el 28 de octubre del 2025, cuando su equipo visitó al Atalanta en la Jornada 9 de la Serie A, encuentro en el que Giménez jugó 62 minutos antes de salir de cambio por molestias.

Desde ese entonces, el mexicano tuvo su intervención quirúrgica y comenzó su rehabilitación para estar de nuevo en las convocatorias de Massimiliano Allegri, así que pronto volveremos a ver al ‘Bebote’ jugar en Europa.

¿Peligra la convocatoria de Santiago Giménez con la Selección Mexicana?

Santiago Giménez ha estado fuera de la actividad con el AC Milan desde hace siete meses, así que se perdió la última convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Uruguay y Paraguay, y probablemente podríamos ver su ausencia en el encuentro ante Portugal.

La última vez que jugó con el Tricolor fue el 14 de octubre cuando enfrentaron a Ecuador y el encuentro terminó 1-1 en la cancha del Estadio AKRON, pero el tremendo nivel de Germán Berterame y ‘La Hormiga’ González ha puesto en duda su participación en el Mundial del 2026.

Aunque cabe recalcar que Santiago Giménez, antes de su lesión, era uno de los futbolistas con mayor continuidad en las convocatorias del Vasco Aguirre, por lo que es casi seguro que porte la del Tricolor en el torneo de la FIFA.

DCO