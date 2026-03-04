Santiago Giménez regresa a la actividad y su regreso con el Milan podría estar más cerca de lo esperado

Santiago Giménez sigue con su recuperación a marchas forzadas a poco menos de 100 días para el arranque de la Copa del Mundo 2026. El delantero de la Selección Mexicana ya arrancó con su rehabilitación con trabajo de gimnasio.

De acuerdo con información de Sky Sports, El Bebote ya estuvo en el gimnasio como parte de su programa de acondicionamiento físico, para poder empezar con pruebas físicas mayores y determinar cuándo puede integrarse a los entrenamientos del Milan.

Medios en Italia señalan que Santiago Giménez podría ser convocado por el Milan para el Derbi ante el Inter. El duelo entre Il Diavolo y Il Biscione está programado para el domingo 8 de marzo en San Siro.

Santi Giménez lleva cuatro meses fuera de actividad. Se sometió a una operación para recuperarse de una lesión en el tobillo derecho. El dolor y molestia era tal que el exCruz Azul tuvo que pasar por el quirófano a meses de arrancan la Copa del Mundo 2026.

El último partido que jugó fue el 28 de octubre de 2025 ante el Atalanta y no fue hasta el 18 de diciembre cuando se operó. Durante ese tiempo estuvo en terapia y descanso, pero no evolucionó favorablemente.

Con su regreso en puerta, lo principal para El Bebote es mantenerse saludable, para así poder ganarse un puesto en la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, en donde actualmente, por temas físicos y de ritmo, habría hasta tres delanteros delante de él.

Con Santi Giménez lesionado y sin jugar apareció Germán Berterame y de Armando La Hormiga González como arietes en la nómina de El Vasco. Aunque sin duda el jugador amarrado en el ataque es Raúl Alonso Jiménez, futbolista que milita en el Fulham de la Premier League.

Una vez saludable, Santiago Giménez debe empezar a retomar ritmo de juego y en especial goles, para poder colarse delante de Berterame y El Otaku de Gol en la preferencia de Aguirre.

Habrá que esperar al duelo entre Milan e Inter de Milan para ver si Santiago Giménez es considerado por el cuerpo técnico de los rossoneri, que se deben concentrar a tope en conseguir el título de la Serie A, pues esta campaña no juegan otra competencia.

aar