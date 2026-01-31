La demoledora noticia que aleja más que nunca a Santiago Giménez del Mundial y no hay nada que pueda hacer

Santiago Giménez recibiría la peor noticia de su carrera y corre gran peligro de no ir a la Copa del Mundo 2026, pues recientemente se filtró que el AC Milan analiza la opción de traer a un nuevo atacante, lo que provocaría que el delantero mexicano sea relegado de toda actividad en el cuadro italiano.

Con la reciente llegada de Niclas Füllkrug y el interés por Jean Philippe Mateta, atacante del Crystal Palace, parece ser que Santiago Giménez no sería tomado en cuenta para jugar con el Milan, lo que minimizaría los minutos de juego del mexicano tanto en club como en selección.

A menos de seis meses para la Copa del Mundo 2026, El Bebote se encuentra en plena recuperación de una lesión de tobillo y sumado a la inminente llegada de Jean Philippe Mateta a la plantilla italiana, el ariete mexicano podría no asistir con la Selección Mexicana.

El panorama no es nada alentador para Sati, pues se sabe que el delantero estelar de México en el Mundial 2026 será Raúl Alonso Jiménez. El puesto del segundo atacante está reservado para Germán Berterame o Armando La Hormiga González. Todos ellos tienen mejor presente y ritmo de juego que El Chaquito.

A Santiago Giménez le hacen falta varios meses de recuperación. Lo peor es que luce complicado que pueda ganarse nuevamente la titularidad con Massimiliano Allegri, quien desde que llegó dejó claro con sus intenciones que no cuenta con el jugador del Cruz Azul.

Cuando Allegri arribó al Milan se informó que Santiago Giménez estaba a nada de llegar a la Roma en un intercambio. Eso demostró que el técnico italiano no confía en los servicios de Giménez, quien a medio campaña se dijo que podría salir de los rossoneri para ir a la Premier League.

Santiago Giménez revela por qué eligió jugar con México

Siempre es polémico cuando un jugador de doble nacionalidad elige a la Selección Mexicana como su equipo para representar internacionalmente, pues parte de los fans y expertos creen que solo se aprovechan de una oportunidad para jugar torneos importantes. Sin embargo, hay casos como el de Santiago Giménez, quien eligió al Tricolor por amor.

“La pregunta que me hice: qué me siento más, me siento más mexicano o me siento más argentino, entonces ahí fue que tomé la decisión de ir por la Selección mexicana, amo Argentina, nací en Argentina, pero me siento más mexicano y no me quiero mentir a mí mismo”, dijo Santi Giménez en entrevista desde Milán para ESPN.

El futbolista nació en Argentina, pero vino a vivir de niño a México por su Christian Giménez, quien estuvo en varios equipos de la Liga MX. La decisión del Chaquito se dio desde el corazón, pues se siente más mexicano que argentino.

