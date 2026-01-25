Javier Aguirre habla sobre el futuro de Edson Álvarez y Santiago Giménez en México ¿Se pierden el Mundial 2026?

El Mundial 2026 está a poco menos de seis meses de iniciar y Javier Aguirre sigue recibiendo malas noticias en torno a algunos jugadores que militan en Europa y las lesiones que sufren a poco tiempo de arrancar la Copa del Mundo. El último en anunciar una molestia fue Edson Álvarez, quien sigue en recuperación desde diciembre.

“Mandamos a un fisio con él, sabíamos que estaba con el tobillo fastidiado, sí lo sabíamos. Cualquier selección espera hasta que la FIFA te obligue a dar una lista completa. Nosotros estamos a no sé, cinco meses, no sé cuántos meses de Mundial, y yo les he pedido que estén sanos y jugando. El que esté sano y jugando ya será decisión nuestra el tomarlo o no en cuenta”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

El entrenador mexicano tendrá menos de cinco meses para definir su lista final para el Mundial 2026, pues debe de presentarla a la FIFA semanas antes del partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

De esta forma dio a conocer su lesión Edson Álvarez

Edson Álvarez no la ha pasado muy bien desde su llegada al Fenerbahce, pues el mediocampista mexicano ha lidiado con las lesiones que no lo han dejado tener continuidad con el conjunto de Turquía.

El jugador de 28 años subió un comunicado a sus historias de Instagram donde da a conocer que sufre una lesión en el tobillo derecho desde diciembre del año pasado, después de recibir un golpe en el partido ante el Galatasaray.

“El día 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe fuerte en el tobillo casi al final del partido. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores. Sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa”, escribió Edson Álvarez.

Edson Álvarez confirma su lesión que lo mantendrá lejos de las canchas un tiempo. ı Foto: Captura de Pantalla

Edson Álvarez será duda para los últimos compromisos amistosos previo al Mundial 2026

Tanto Edson Álvarez como Santiago Giménez siguen en recuperación por las lesiones que sufrieron el año pasado, algo que preocupa a Javier Aguirre, pues ellos ya tienen un lugar asegurado en la convocatoria.

De momento, el mediocampista mexicano no reveló cuánto tiempo estará fuera de la actividad con su club, mientras que el delantero del AC Milan apenas comenzará su rehabilitación, la cual puede durar de dos a tres meses para regresar a la actividad.

Con esta noticia, tanto Edson Álvarez como Santiago Giménez podrían perderse los partidos de la Fecha FIFA de marzo, en los que el Tricolor se medirá ante Portugal en el Estadio Azteca y a Bélgica en Estados Unidos.

