¿Santiago Giménez corre riesgo de no ir al Mundial 2026?; filtran el futuro del delantero del Milan

Santiago Giménez se encuentra recuperándose de una operación a la que se sometió para tratar una lesión que lo aquejaba hace varios meses. Una decisión que fue polémica en su momento, porque pasar por el quirófano a tan poco tiempo de la Copa del Mundo 2026 parecía un gran riesgo. Sin embargo, recientemente se reveló que el delantero del Milan está más que contemplado para el certamen de la FIFA.

El narrador Andrés Vaca reveló que Santiago Giménez va a ir a la Copa del Mundo, la cual se realiza en México, Estados Unidos y Canadá el verano próximo. “He escuchado, no voy a decir quién, pero me dijo que Santi va porque va al Mundial, por lo que pregunté por qué va a ir. ‘Hay muchos intereses deportivos de por medio’”.

Santiago Giménez en un entrenamiento con el Milan ı Foto: X de Santiago Giménez

¿Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez con el Milan?

Santiago Giménez volvería a las canchas en abril. El mexicano fue operado de una lesión en el tobillo derecho, y su tiempo estimado de recuperación es de tres a cuatro meses.

La lesión que el Bebote padece en el tobillo derecho le ha impedido jugar con el Milan desde el 28 de octubre del 2025, cuando estuvo 62 minutos en la cancha en el empate 1-1 contra el Atalanta en la Jornada 9 de la Serie A.

Santiago Giménez ha disputado 11 encuentros con Il Diavolo en la Temporada 2025-2026, en la que registra un gol (en Copa Italia) y dos asistencias.

El delantero surgido de Cruz Azul volvería a jugar con el Milán poco tiempo antes de que comience el Mundial 2026, en el que se espera que sea uno de los atacantes de la Selección Mexicana.

aar