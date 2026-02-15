Mexicanos por el mundo

Así fue el GOLAZO de Julián Araujo que le dio al Celtic el triunfo de último minuto en Escocia (VIDEO)

El mexicano Julián Araujo hizo su primer gol con el Celtic, el cual le dio un agónico triunfo de 3-2 sobre el Kilmarnock en la Jornada 27 de Escocia

Julián Araujo celebra su primer gol con el Celtic en Escocia.
Julián Araujo celebra su primer gol con el Celtic en Escocia. Foto: Facebook Celtic FC
Por:
Enrique Villanueva

El futbolista mexicano Julián Araujo hizo su primer gol con el Celtic, y su anotación no pudo llegar en mejor momento, pues le dio un agónico triunfo de último minuto a los de Glasgow por marcador de 3-2 sobre el Kilmarnock en la Jornada 27 de Escocia.

Corría el minuto 97 del partido desarrollado en el Rugby Park cuando el lateral mexicano marcó el definitivo 3-2 en favor de su equipo con un potente zurdazo en el área para dejar sin oportunidad al guardameta del conjunto local.

Eufórica celebración de Julián Araujo tras su primer gol con el Celtic

Luego de su primer gol con el Celtic, Julián Araujo fue directo a las tribunas para festejar su conquista con los aficionados del equipo visitante.

El futbolista mexicano fue abrazado por algunos seguidores de The Bhoys, con los que celebró con euforia su primer tanto desde su llegada a Escocia.

El Celtic se fue al descanso con una desventaja de 2-0 ante el Kilmarnock. Sebastian Tounekti (56’) y Benjamin Nygren (64’) fueron los autores de los otros goles de la entidad de Glasgow.

Con esta cardiaca victoria, el equipo de Julián Araujo se mantienen en la parte alta de la clasificación en Escocia al llegar a 54 unidades, con las cuales ocupa la segunda posición a falta de algunos encuentros para que concluya la actividad de la Jornada 27.

¿Cuántos partidos ha jugado Julián Araujo con el Celtic?

El mexicano Julián Araujo ha jugado ocho partidos con el Celtic desde su debut con el club escocés en enero de este año.

El lateral tricolor completó los 90 minutos en cuatro de esos duelos, tres correspondientes a la Scottish Premiership y uno a la Scottish FA Cup.

El Celtic es el actual campeón de la liga escocesa y el vigente subcampeón del torneo de copa; en la final de este último certamen fue vencido por el Aberdeen en serie de penaltis.

Julián Araujo y el Celtic, con la mente en la Europa League

El Celtic regresa a las canchas el próximo jueves 19 de febrero para medirse ante el Stuttgart en la ida de los playoffs de la Europa League.

Dicho duelo podría marcar el debut de Julián Araujo en competencias europeas, pues hasta el momento no ha tenido actividad en esa justa ni en la Champions League, tampoco en la Conference League.

